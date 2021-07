Leipzig

Im Botanischen Garten wird am Freitag ein ganz besonderes und seltenes Spektakel erwartet: Die Königin der Nacht wird für wenige Stunden ihre Blüten öffnen. Das Kakteengewächs ist eigentlich in der Karibik beheimatet und bildet bis zu 30 Zentimeter große wunderschöne, gelb-weiße Blüten aus. Der besondere Kaktus blüht jeweils nur für wenige Stunden an einem Abend. Als Nachtblüher wird das Gewächs nämlich von Fledermäusen bestäubt.

Die Blüte der Königin der Nacht steht im Botanischen Garten unmittelbar bevor. Quelle: Wolfgang Teschner

Nach Angaben des Botanischen Gartens werden sich am Freitagabend voraussichtlich zehn bis 15 Blüten öffnen. Damit interessierte Leipzigerinnen und Leipziger die Blüten bewundern können, öffnen die Gewächshäuser am Freitagabend ausnahmsweise von 19 bis 22 Uhr. Der Eingang in der Johannisallee wird dafür geöffnet sein. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Von LVZ/lg