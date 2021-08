Leipzig

Es fängt mit „A Balladeer“ an und endet mit „6 Pack Band“, dazwischen liegen mehr als 800 Kurzporträts von Musikschaffenden, die zusammen ein riesiges digitales Archiv bilden. Der Name dieses Archivs: „Bouygerhl“. Die Zusammenführung der englischen Wörter für „Junge“ und „Mädchen“ in alternativer Schreibweise – und damit gleich ein Verweis auf das, was inhaltlich im Fokus steht: Menschen, die nicht ins heteronormative Geschlechterbild passen. Kurzum: queere Musikerinnen und Musiker.

Angesichts des Umfangs, der Detailliebe und der optischen Qualität von „Bouygerhl“ fällt es schwer zu glauben, dass dieses Projekt von nur einer Person umgesetzt wurde. Genau das ist aber der Fall: Zacker, wie sich der 40-jährige Kopf hinter der Plattform nennt, ist unter anderem als Party-Veranstalter und DJ seit gut 20 Jahren in Leipzig und darüber hinaus unterwegs, konnte in dieser Zeit Kontakte zu vielen queeren Musikschaffenden knüpfen, hatte schon länger die Idee eines solchen Archivs. Und dann kam Corona – „da konnte ich das Projekt endlich durchziehen“, erzählt er.

Von Alt bis Neu

Das sei aus „einer ganz banalen Excel-Tabelle heraus entstanden“, wuchs und wuchs und soll bis Herbst 1000 Einträge umfassen. Die Musikrichtung spielt für ihn keine Rolle, ebenso wenig die Reputation, die Qualität oder Quantität der Musik. So finden sich neben Legenden wie Elton John und Freddie Mercury, aktuellen Künstlern wie Sookee, Keye Katcher oder der TikTok-Sensation Luna etwa auch das One-Hit-Wonder Jean Paul Gaultier mit seinem Song „How To Do That“. Zusätzlich erscheinen alle paar Tage Interviews und längere Porträts.

„Es ist eine Plattform für Musikerinnen und Musiker, die sich explizit geoutet haben“, erklärt Zacker. Er selbst werde das nicht tun, auch wenn es etwaige Gerüchte geben mag – und auch keine sogenannten „Allies“, Verbündete, die sich mit queeren Menschen solidarisieren, aber selbst nicht dazu zählen, in die Datenbank aufnehmen. Als Beispiel nennt er Madonna.

Weg vom Exotismus

Und warum das Ganze? Einerseits, um einen Überblick und damit auch ein Netzwerk sowohl für Musikschaffende als auch Veranstalter anzubieten, wie Zacker erzählt. Und andererseits für die Repräsentation. Es gehe um „Sichtbarkeit, Selbstverständnis und Empowerment von LGBTQ+. Es geht um Identität, denn Identität ist Realität“, um den Abbau des Status des irgendwie Exotischen, „das Sichtbarmachen von marginalisierten Gruppen“, sagt Zacker. „Je mehr die Menschen mit diesen Gruppen in Berührung kommen, desto eher wird es in der breiten gesellschaftlichen Wahrnehmung zur Normalität, dass es solche unterschiedlichen Lebensrealitäten gibt.“ Das sei auch ein Schlüssel für weniger Aggression und Gewalt gegenüber diesen Gruppen – und aktuell umso wichtiger. Denn laut Zacker macht die Gesellschaft in dieser Hinsicht „gerade drei Rollen rückwärts, auch in Deutschland“.

Der 40-Jährige scheint dabei einen Nerv getroffen zu haben: Täglich erreichten ihn Mails mit Vorschlägen von Fans oder von Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt, die im Archiv aufgenommen werden wollen, berichtet er. Inzwischen gebe es kein Metier, das unterrepräsentiert sei, weder stilistisch noch geografisch. Es sei jedoch nach wie vor schwierig, beispielsweise etwas über Musikschaffende aus Osteuropa zu finden, und auch im Bereich Klassik habe er noch ein wenig Nachholbedarf. Zacker ist trotzdem zuversichtlich – und hat sich mit der Pflege von „Bouygerhl“ eine Aufgabe auferlegt, die ihn wohl noch eine ganze Weile beschäftigen wird.

www.bouygehrl.com

Von Christian Neffe