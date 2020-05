Brände und Einbrüche: So entwickelte sich die Kriminalität in Leipzigs Kleingärten

Leipzig

Die gute Nachricht für Leipzigs Kleingärtner: Auch im Jahr 2019 ist die Zahl der Einbrüche in Gartenlauben nicht auf neue Rekordwerte geschnellt. Allerdings gab es seit 2016 nicht mehr so viele Brandstiftungen in den Parzellen der Stadt wie aktuell.

Die Kriminalstatistik der Polizeidirektion Leipzig weist für 2019 insgesamt 1202 Einbrüche in Kleingärten auf. Zum Vergleich: Im Jahr zuvor waren es 1194. Einen leichten Zuwachs gab es auch bei Sachbeschädigungen. 136 waren es zuletzt, 20 mehr als 2018. Mit 22 Brandstiftungen muss allerdings der zweithöchste Wert der vergangenen Jahre konstatiert werden. Bereits im Vorjahr kam es zu 21 derartigen Taten.

„Jeder Einbruch einer zuviel“

„Jeder Einbruch ist natürlich einer zu viel, weil es für die Betroffenen jedes Mal sehr weh tut“, kommentierte Robby Müller, Vorsitzender des Stadtverbands der Kleingärtner, die aktuelle Statistik. „Aber die Entwicklung der Zahlen zeigt, dass Weg richtig ist.“

Der Funktionär weiß allzu gut, wie angespannt die Situation noch vor ein paar Jahren war. Beispielsweise im Jahr 2013: Da stöhnten Leipzigs Kleingärtner unter der Last von 1765 Einbrüchen. Mit 211 Sachbeschädigungen in den Anlagen und 28 Brandstiftungen wurden Kriminalitätswerte erreicht, die seit einigen Jahren deutlich unterboten werden konnten.

Geld für moderne Schließanlagen

Ein Grund dafür: Die Gartensparten erfahren seither zusätzliche Unterstützung von der Stadt. So steuert die Kommune seit 2013 jährlich insgesamt 30 000 Euro bei, damit die Kleingartenvereine technische Präventionsmittel, etwa moderne Schließanlagen, anschaffen können. „Außerdem haben wir eine enge Zusammenarbeit mit der Polizei“, ergänzt Müller. Auch die Arbeitsgruppe „Sicherheit in Kleingärten“ des Kommunalen Präventionsrates der Stadt trage ihren Teil dazu bei, dass die Lage in den 278 Kleingartenanlagen mit mehr als 39 000 Parzellen längst nicht mehr so dramatisch ist wie vor ein paar Jahren.

Dramatische Einzelfälle

Was nicht heißen soll, dass einzelne Fälle nicht doch überaus dramatisch sein können. Erst Anfang April brannte in der Sparte „Grüne Gasse“ im Stadtteil Anger-Crottendorf die Gartenlaube eines Ehepaares nieder, das schon zum zweiten Mal Opfer von Brandstiftern geworden war. Bereits 2008 war ein Gartenhäuschen der Familie, die seit 20 Jahren in der Anlage eine Parzelle bewirtschaftet, in Flammen aufgegangen.

Von Frank Döring