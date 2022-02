Dichte Rauchwolken und meterhohe Flammen: Nach dem Feuer am Sonntag in einem Wohnblock in Leipzig-Grünau wird nach der Brandursache gesucht – die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Ein Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner konnte inzwischen in ihre Wohnungen zurückkehren.