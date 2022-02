Leipzig

Ein Brand in einem mehrgeschossigen Mietshaus in Leipzig-Grünau sorgte am Sonntagnachmittag für Aufsehen. Dichte Rauschschwaden drangen aus mehreren Etagen des elfstöckigen Wohnblocks in der Breisgaustraße. Zehn Bewohnerinnen und Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden und verbrachten die Nacht teilweise in Notunterkünften. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort.

Wie die Polizei am Montagmorgen auf LVZ-Nachfrage mitteilte, befand sich der Mieter der Wohnung nicht zuhause, als das Feuer ausbrach. Inzwischen sei er aber ermittelt worden. Seine Wohnung im fünften Stockwerk wie auch der Balkon wurde durch die Flammen allerdings vollständig zerstört und ist nicht mehr bewohnbar.

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Drei Etagen des Hauses sind durch den Brand stark verrußt, die Heizungsanlage wurde beschädigt. Mehrere Wohnungen des Hauses sind derzeit nicht bewohnbar. Zur Ursache des Feuers konnten noch keine genauen Angaben gemacht werden. Brandursachenermittler nahmen am Montag vor Ort ihre Arbeit auf. Für eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es laut Polizei keinerlei Anhaltspunkte. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Der entstandene Schaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Keine Anhaltspunkte für eine Explosion

Eine Explosion als Brandursache schließt die Polizei inzwischen aus. Zeugen hatten am Sonntagnachmittag von einem lauten Knall berichtet, auch die Feuerwehr sprach auf Twitter von einer „vermutlichen Explosion oder Verpuffung“. Derzeit gebe es „keine Anhaltspunkte für eine Explosion“, so Polizeisprecherin Dorothea Benndorf am Montag. Der explosionsartige Knall könnte etwa durch herausgebrochene Fenster im Zuge der großen Hitzeentwicklung verursacht worden sein.

Nach zunächst widersprüchlichen Angaben zur Anzahl der Verletzten gab die Polizei am Montag bekannt, dass bei dem Brand niemand verletzt wurde. Es seien lediglich zwei Personen mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Weil sich der Verdacht nicht bestätigte, seien sie wieder entlassen worden. Medien hatten am Sonntag von fünf verletzten Personen berichtet. Laut Feuerwehr wurden drei Menschen vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Zwei Bewohner in Notunterkunft untergebracht

Nach ihrem Eintreffen hatte die Feuerwehr das Gebäude, in dem der Brand ausgebrochen war, sowie ein Nachbarhaus evakuiert. Einsatzkräfte der Feuerwachen Südwest und West sowie der Freiwilligen Feuerwehren Südost, Miltitz, Böhlitz-Ehrenberg und Grünau waren im Einsatz und konnten das Feuer gegen 18.30 Uhr vollständig löschen. Die zehn Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Wohnungen wurden zunächst in einem einem Bus, den die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) kurzfristig zur Verfügung stellen, untergebracht.

Noch am Sonntagabend konnte ein Großteil der Mieter in ihre Wohnungen zurückkehren. Aktuell befinden sich laut Polizei noch zwei Personen in einer Notunterkunft. Andere seien auch bei Verwandten oder Freunden untergekommen, hieß es.

Von Lilly Günthner