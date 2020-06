Brandanschlag auf Spreadshirt in Leipzig – LKA vermutet politisches Motiv

Leipzig

Mitte Mai geriet die Leipziger Firma wegen eines fragwürdigen T-Shirtmotivs in die Schlagzeilen – jetzt gingen dort zwei Autos in Flammen auf: Nach einem Anschlag bei Spreadshirt im Stadtteil Plagwitz hat das sächsische Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. „Eine politisch motivierte Tat kann derzeit nicht ausgeschlossen werden“, teilte LKA-Sprecher Tom Bernhardt am Freitag mit. „Die weiteren Ermittlungen hat die Soko LinX übernommen.“

Tat kurz nach Mitternacht

Am Freitag kurz nach Mitternacht legten Unbekannte Feuer an den beiden hinter dem Firmengebäude geparkten Kraftfahrzeugen. Um 0.09 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten jedoch nicht verhindern, dass die beiden Firmenautos durch die Flammen zerstört wurden. Wie hoch der Schaden konkret ist, konnte das LKA bisher noch nicht beziffern.

Auch zum möglichen Hintergrund des Anschlags liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die betroffene Firma sah sich im Mai wegen eines T-Shirt-Designs einem veritablen Shitstorm ausgesetzt. Das Motiv, das ein mutmaßlicher Impfgegner selbst erstellt hatte, zeigte einen sechseckigen Stern, ähnlich dem Davidstern, und die Aufschrift „Nicht geimpft“. Das Unternehmen, das von Kunden ersonnene Designs nicht vorab prüft, hatte sich entschuldigt und das Angebot gelöscht.

Fahndung bisher erfolglos

„Zeugen hatten vor dem Brand unbekannte Personen im Bereich des Tatortes, der von mehreren Seiten aus zugänglich ist, wahrgenommen“, so der LKA-Sprecher. Allerdings blieb die Fahndung nach den Verdächtigen ohne Erfolg. Brandursachenermittler der Polizei suchen nun an den Fahrzeugen nach verwertbaren Spuren.

Zudem hoffen die Ermittler auf Zeugen, die die Tat oder verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet haben. „Auch Feststellungen aus dem Internet, den sozialen Medien können die Ermittlungen unterstützen“, so das LKA. Hinweise nimmt die Kripo unter 0341 96646666 entgegen.

