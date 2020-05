Brandanschlag in Einfamilienhaus: Wollte Leipziger seine Ehefrau bestrafen?

Leipzig

Hat ein Leipziger das Einfamilienhaus seiner Familie im Stadtteil Mölkau angezündet, um seine Ehefrau zu bestrafen? Und das nach fast 30 Jahren Ehe? Genau dies warf die Staatsanwaltschaft Thomas W. (61) zum Prozessauftakt am Dienstag am Landgericht vor. Obwohl bei dem Feuer zum Glück niemand ums Leben kam, geht es in dem Prozess immerhin um den Tatvorwurf der Brandstiftung mit Todesfolge. Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft den Installateur sogar wegen Mordversuchs angeklagt, was die zuständige 1. Strafkammer jedoch nicht zuließ. Nach einer Beschwerde der Anklagebehörde entschied das Oberlandesgericht, dass im Falle einer Verurteilung auch versuchter Totschlag in Betracht komme.

Ehebett brannte zur Hälfte ab

Es war am 1. Oktober 2019 gegen 10.30 Uhr, als in dem Gebäude in der Karl-Friedrich-Straße ein Brand ausbrach. Laut Anklage soll Thomas W. fünf Liter Benzin aus einem Kanister im Ehebett vergossen haben. Schlagartig habe sich das Gas-Luft-Gemisch entzündet. Die rechte Bettseite, auf der Ehefrau Daniela W. (50) immer schlief, brannte komplett ab. Sie war zum Tatzeitpunkt allerdings nicht zu Hause.

Dafür jedoch ihre hochbetagte Mutter Anneliese M. (88). Die Rentnerin hatte eine eigene Wohnung im Obergeschoss des Einfamilienhauses. Nachdem sich Feuer und Rauch im Erdgeschoss ausgebreitet hatten, erreichte der dichte Qualm auch die Etage der Seniorin. „Der Fluchtweg war für sie versperrt“, schilderte Staatsanwältin Jenny Mosbacher zum Prozessauftakt. „Es bestand konkrete Lebensgefahr.“ Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten die Rentnerin. Sie erlitt eine Rauchgasvergiftung, musste in einem Krankenhaus stationär behandelt werden.

„Gewisse Handgreiflichkeit“

,,Ich habe gerade in der Zeitung nachgeschaut, was abends im Fernsehen kommt“, berichtete Anneliese M., die vom Gericht via audiovisueller Vernehmung im Betreuten Wohnen befragt wurde. „Plötzlich puffte es ganz laut, ich dachte, die Heizung ist geplatzt.“ Am offenen Fenster habe sie um Hilfe geschrien. Wie es dazu kommen konnte, dafür habe sie keine Erklärung. Mit ihrem Schwiegersohn Thomas habe es in all den Jahren „nie ein böses Wort“ gegeben.

Feuerwehreinsatz bei dem Brand am 1. Oktober 2019 in dem Einfamilienhaus. Quelle: News5

Auch Ehefrau Daniela W. beschrieb die Beziehung zu ihrem Mann als weitgehend unproblematisch. Am Abend vor dem Brand habe es den ersten größeren Streit in ihrer langen Ehe gegeben. „Es ging um Beziehungsprobleme“, erklärte sie, mochte aber keine Details nennen. Allerdings sei es bei dieser Auseinandersetzung auch „zu einer gewissen Handgreiflichkeit“ ihres Gatten gekommen. Damit sei für sie die Beziehung beendet gewesen, weshalb sie auch bei ihrer Mutter im Obergeschoss geschlafen habe. Ihrem Mann habe sie davon aber nichts gesagt, so Daniela W.

Angeklagter bestreitet Tat

Als das Feuer am nächsten Tag ausbrach, war sie bereits dienstlich auf dem Weg nach Hamburg. Ihr Mann soll sich nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft nach der Brandstiftung in sein Auto in der Kellergarage gesetzt und seelenruhig abgewartet haben. Vor Gericht bestritt Thomas W., der seither in Untersuchungshaft sitzt, das Feuer gelegt zu haben. „Ich habe im Auto gesessen, getrunken, geraucht und Musik gehört, wie ich das häufig mache“, sagte er, „dann hörte ich die Feuerwehr.“ Er könne sich nicht erklären, wie es zu dem Brand kam. „Vielleicht bin ich spätabends im Schlafzimmer beim Rauchen eingeschlafen“, spekulierte er. „Für mich gab es keinen Grund, dass ich mich an meiner Frau rächen wollte, wir haben uns einwandfrei verstanden.“ Den Streit am Abend zuvor räumte der Angeklagte zwar ein, bestritt aber eine körperliche Auseinandersetzung.

„Es wurden keinerlei DNA-Spuren an dem Benzinkanister nachgewiesen“, erklärte Verteidiger Torsten Stern. „Die Tat kann nicht von meinem Mandanten begangen worden sein.“ Es gibt allerdings auch keinerlei Erklärung, von wem sonst. Die 1. Strafkammer hat noch drei Verhandlungstage für den Prozess geplant.

Von Frank Döring