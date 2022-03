Brandenburger-Firma „CuisinEvent“ übernimmt Catering bei RB Leipzig

Potsdam/Leipzig

Rechtzeitig vor dem 1. Spieltag der neuen Bundesligasaison 2022/23 wird es in der Red Bull Arena Leipzig einen Caterer-Wechsel geben. Ab 1. Juli 2022 zeichnet die CuisinEvent GmbH mit Sitz in Potsdam-Babelsberg für das Hospitality Catering des Bundesligisten verantwortlich. „Wir freuen uns sehr auf die kommende Zusammenarbeit mit RB Leipzig und den Partnern des Clubs. Wir können es kaum abwarten, für die Besucher und Fans da zu sein“, sagt Ronny Pietzner, Gründer und Geschäftsführer der CuisinEvent GmbH. Der Caterer setzt auf Qualität, Handwerk und die Menschen vor Ort. Aus Leipzig, für Leipzig. Die Küche in Leipzig wird unter der Leitung des gebürtigen Chemnitzers Paul Emde stehen und das gesamte CuisinEvent-Team hat sich Nachhaltigkeit, Geschmack und zeitgemäße Küche auf die Fahnen geschrieben.

Das nächste Level

„Mit CuisinEvent starten wir nun die Zusammenarbeit mit einem Partner, der langjährige Erfahrung in der Umsetzung großer Events mit höchsten Ansprüchen an die kulinarische Begleitung mitbringt und uns auch im Bereich Catering auf das nächste Level heben wird“, sagt Matthias Reichwald, Chief Commercial Officer, RB Leipzig. „Zur neuen Saison können wir schon das erste Highlight verraten, denn in einem unserer VIP-Bereiche wird ein komplett veganes Konzept umgesetzt.“ Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, bestätigt auch CuisinEvent-Inhaber Ronny Pietzner: „Das Anforderungsprofil des Bundesligisten und die Erwartungshaltung an das Catering sind uns Herausforderung und Ansporn zugleich.“

Pietzner ist selbst Teammanager

Seit seiner Gründung im Jahr 2009 richtet das Brandenburger Catering-Unternehmen als gastronomischer Dienstleister bundesweit große Veranstaltungen und anspruchsvolle Caterings aus, u. a. als Exklusivcaterer für den Filmpark Babelsberg, Messe-Caterer oder Ausrichter von Medien-Events. CuisinEvent gehört zur Gastro Consult Beteiligungs GmbH, die vor mehr als 20 Jahren von Ronny Pietzner gegründet wurde. Der Brandenburger ist u. a. Teammanager der deutschen Köchenationalmannschaft.

Der bisherige RB-Caterer Dietrich Enk, der seit 2014 fürs leibliche Wohl der VIPs gesorgt hat, tischt beim Heimspiel gegen Augsburg (7. Mai) letztmals auf. In der neuen Saison übernehmen neben dem Potsdamer Cuisineevent auch das Leipziger Macis (Markgrafenstraße).

Von RND/MAZonline/LVZ