Brandserie im Leipziger Osten: Anwaltstochter spricht über Tatmotiv

Leipzig

Wie kommt die Tochter eines renommierten Leipziger Strafverteidigers dazu, in der Stadt serienweise Brände zu legen? Am Montagmorgen äußerte sich die Angeklagte Ann-Kristin B. (23) vor Gericht umfassend zu ihren Motiven. Auf Antrag ihres Verteidigers Andreas Meschkat wurde aber die Öffentlichkeit während ihrer etwa einstündigen Vernehmung ausgeschlossen.

Die junge Frau wird beschuldigt, gemeinsam mit ihrem Freund Christopher K. (32) für eine Brandserie im Leipziger Osten verantwortlich zu sein. Der Anklageschrift zufolge soll das Paar am 22. Februar in einem bewohnten Mehrfamilienhaus an der Ludwigstraße, in einem verwaisten Gebäude an der Mierendorffstraße sowie an elf Autos in der Theodor-Neubauer-Straße gezündelt zu haben. Auf dem Parkplatz gingen elf Autos in Flammen auf, der Schaden lag bei insgesamt 63 850 Euro. Am 21. März sollen die Beschuldigten in einem Mehrfamilienhaus und in einem Hinterhaus in der Eisenbahnstraße Feuer gelegt haben. An jenem Tag wurden beide festgenommen, seither sitzen sie in Untersuchungshaft.

Hinter verschlossenen Türen

Ann-Kristin B., die neben versuchter schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung ursprünglich auch wegen versuchten Mordes angeklagt war, hatte zum Prozessauftakt über ihren Verteidiger die Tatvorwürfe eingeräumt. Schon zuvor hatte das Gericht festgestellt, dass ihr nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Tötungsvorsatz nachzuweisen sei. Am nunmehr zweiten Verhandlungstag sprach Ann-Kristin B. vor der 5. Strafkammer über ihre Motivation. Dies jedoch hinter verschlossenen Türen. Weitergehende Ausführungen zur Tatmotivation seien untrennbar mit der persönlichen und familiären Entwicklung verbunden, so Rechtsanwalt Meschkat. Es sei daher nicht auszuschließen, dass die schutzwürdigen Interessen der Angeklagten und ihrer Familienmitglieder betroffen sind.

Die Strafkammer gab dem Antrag der Verteidigung statt und verwies auf ein psychiatrisches Gutachten, das ein Sachverständiger zu der jungen Frau erstellt hatte. Dabei könnte es auch um den Konsum von Drogen gehen. Wie berichtet, hatte die Polizei bei der Festnahme des Paares am 21. März gegen 4 Uhr im Zuge einer Tatortbereichsfahndung neben einem Einhandmesser und einer Schreckschusswaffe auch Crystal gefunden.

Für den Prozess sind noch weitere sechs Verhandlungstage geplant. Sollte es bei dem vorgesehenen Ablauf bleiben, könnte am 19. Dezember ein Urteil verkündet werden.

Von Frank Döring