Brandserie in Leipzig-Grünau: 22-Jährige widerruft Geständnis

Leipzig

Über Monate hinweg lebten die Mieter in Angst und Schrecken. Gleich mehrfach war im Keller ihres Mehrfamilienhauses im Leipziger Andromedaweg ein Feuer ausgebrochen. Schließlich installierte die Kripo Überwachungskameras – und hatte Erfolg. Das Video hielt ausgerechnet eine Mieterin des betroffenen Gebäudes in Grünau auf frischer Tat fest. Kurz danach, am 14. Januar dieses Jahres, klickten für Tina M. die Handschellen – sie kam in Untersuchungshaft. Vor dem Amtsgericht hat nun der Prozess gegen die inzwischen 22-Jährige begonnen.

Beträchtliche Sachschäden

Die Staatsanwaltschaft klagte die junge Frau wegen vier Fällen im Zeitraum vom 24. Oktober 2018 bis 6. Januar 2019 an. Zur Last gelegt wurden Tina M. somit drei Brandstiftungen und eine Sachbeschädigung. Nach Aktenlage waren am 23. Dezember sowie am 6. Januar Schäden von jeweils 15 000 Euro entstanden. Vor allem Versorgungsleitungen und Kellerboxen waren betroffen. Ein Bewohner musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik eingeliefert werden – zum Glück wurde er aber nicht verletzt.

Verteidiger Mario Thomas gab zu Prozessbeginn eine Erklärung ab, wonach seine Mandantin nur die letzte Brandstiftung einräumt, bei der sie auch gefilmt worden war. Zu ihrem Motiv äußerte sich der Anwalt dabei nicht. Die anderen Vorwürfe bestritt die junge Frau. Allerdings hatte Tina M. kurz nach ihrer Festnahme im Januar vor der Polizei ein volles Geständnis abgelegt. „Das hat sie im Lauf der Ermittlungen jedoch widerrufen“, sagte der Verteidiger.

Psychischer Ausnahmezustand

Der Vorsitzende Richter Peter Weber will bei der Prozessfortsetzung an diesem Donnerstag Zeugen vernehmen. Voraussichtlich ergeht nächsten Mittwoch ein Urteil. Einem Psychiater zufolge ist die Frau voll schuldfähig. Offenbar befand sie sich aber in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Hochschwangere hatte ihr ungeborenes Kind verloren.

Bereits im September 2018 hatte es einen Kellergroßbrand in demselben Haus mit zerstörten Versorgungsleitungen gegeben. Diesen Fall lastete die Staatsanwaltschaft Tina M. nicht an. Die Behörde hielt ihn für nicht nachweisbar.

Von Sabine Kreuz