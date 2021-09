Brandserie in Markranstädt: Sogar die Mutter des Tatverdächtigen hatte Angst vor ihm

Leipzig

Für den Markranstädter Ortsteil Frankenheim waren es Wochen voller Angst und Schrecken: Gleich sechsmal brannte es dort zwischen Mitte Februar und Mitte März dieses Jahres. Am Mittwoch begann der Prozess gegen den mutmaßlichen Feuerteufel am Landgericht Leipzig. Dabei kam heraus: Martin A. (36) zündelt schon seit Jahren immer wieder – und kam bisher stets mit Bewährungsstrafen davon.

Vorsätzliche Brandstiftung, Störung öffentlicher Betriebe, Sachbeschädigung: Staatsanwältin Karin Schultrich nannte in der Anklageschrift eine ganze Reihe von Tatvorwürfen. Demnach soll der Angeklagte am 18. Februar gegen Mitternacht versucht haben, mit Kohlenanzünder den Stromverteiler vor dem Grundstück seiner Mutter in der Dölziger Straße anzuzünden. Doch das Feuer erlosch von selbst. Eine Stunde später habe Martin A. erneut gezündelt, diesmal mit Erfolg: Der Stromverteiler brannte aus, wodurch die komplette Straßenbeleuchtung lahmgelegt wurde. Schaden: etwa 2000 Euro.

Feuerwehreinsatz bei einem Brand im Frühjahr in der Dölziger Straße in Frankenheim. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Am 9. März schlugen gegen 19.45 Uhr Flammen aus der Garage eines benachbarten Ehepaares in der Dölziger Straße. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Martin A. das Schloss mit einer Eisenstange aufbrach und den Wohnwagen der Nachbarn abfackelte. Der Schaden belief sich auf rund 16 000 Euro. Schon am nächsten Tag brannte es an einem Holzunterstand in der Nachbarschaft, knapp 3000 Euro Schaden entstanden den Eigentümern. Am 12. März mussten Polizei und Feuerwehr gleich zweimal in die Dölziger Straße ausrücken. Gegen 21 Uhr ging erneut ein Holzunterstand in Flammen auf – rund 4000 Euro Schaden waren die Folge. Zwei Stunden später brannte es in der Scheune von Monika A. (62), der Mutter von Martin A., wobei unter anderem das Hallendach erheblich beschädigt wurde. Vor Gericht bezifferte die Frau, die daheim noch etwas Landwirtschaft betreibt, den Schaden auf etwa 26 000 Euro.

Im Ort lagen die Nerven blank

In dem kleinen Ort lagen die Nerven blank. „Für uns ist das eine Katastrophe“, hatte Ortsvorsteher Jens Schwertfeger (CDU) damals gegenüber der LVZ gesagt. „Wir haben die Nase voll.“ Zumal es nicht die erste Brandserie war, die Frankenheim heimsuchte. Bereits Ende 2014 sorgten hier regelmäßige Brandstiftungen für Ärger. In solchen Fällen gerieten auch schnell Martin und sein eineiiger Zwillingsbruder Stefan unter Verdacht, die beide einschlägig vorbestraft sind. Bereits 2009 wurde Martin A. vom Amtsgericht zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt, nachdem er eine Laube in Leipzig-Miltitz komplett abgebrannt hatte. 2011 stand er gemeinsam mit seinem Bruder vor Gericht. Wieder ging es unter anderem um eine abgefackelte Laube in Miltitz. Zunächst verurteilte ihn das Amtsgericht zu 26 Monaten Haft, doch das Landgericht entschied im Berufungsprozess auf eine Bewährungsstrafe.

Doch warum greift Martin A. immer wieder zum Feuerzeug? Zwar leidet er an einer Intelligenzminderung. Doch bislang stuften Gerichte dies nicht als so schwerwiegend ein, dass die Schuldfähigkeit dadurch aufgehoben wäre. „Er hatte einfach Langeweile“, sagte seine Mutter im Zeugenstand. Nachdem er sich aus einer Betreuungseinrichtung entfernt hatte, nahm sie ihn wieder bei sich auf, ließ ihn auf dem Hof der Familie arbeiten. Der Sohn von Martin A. wuchs ohnehin bei einer Pflegefamilie auf.

„Ich konnte die Sirene nicht mehr hören“

Anfang dieses Jahres begann Martin A., immer mehr Alkohol zu trinken, berichtete seine Mutter. Dabei teilte sie ihm die Bierflaschen schon zu, schloss die Getränke in ihrem Auto ein. Eigentlich durfte er überhaupt keinen Alkohol anrühren. Das war eine Auflage, nachdem ihn das Landgericht 2019 für fünf Jahre unter Führungsaufsicht gestellt hatte. Einmal pro Woche musste er deshalb zur Urinprobe. Dabei sei nie etwas aufgefallen, sagte seine Mutter.

Schon beim ersten Brand an dem Stromverteiler im Februar habe sie ein übler Verdacht beschlichen, sagte Monika A. „Kaum ist Martin da, geht es wieder los. Ich konnte die Alarmsirene nicht mehr hören.“ Bereits 2003 hätten die Brüder die Scheune abgebrannt, 2016 sei der Kaninchenstall im Flammen aufgegangen. Als es im März dann Schlag auf Schlag ging, „war ich sauer und enttäuscht“, gestand die Rentnerin vor Gericht. „Ich habe die Polizisten gebeten: Nehmt den mit!“ Dies bestätigte auch ein Beamter vor Gericht. „Die Mutter hat uns tatsächlich ersucht, ihren Sohn mitzunehmen, weil sie Angst hatte, dass er sonst noch das Haus anzündet.“ Martin A. habe währenddessen ganz ruhig auf dem Sofa im Wohnzimmer gesessen, mit einem Bier in der Hand.

Am 15. März wurde er festgenommen und kam zunächst in Untersuchungshaft. Im Mai wurde er dann in die geschlossene Psychiatrie überstellt. Seitdem, sagte Monika A. erleichtert, gab es in Frankenheim keinerlei Brände mehr. Der Prozess am Landgericht läuft noch bis Mitte Oktober.

Von Frank Döring