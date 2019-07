Leipzig

Im Sommer vorigen Jahres braute sich in dem Mietshaus der Zwenkauer Straße in Markranstädt Unheil zusammen. „Es war nur eine Frage der Zeit, bis etwas richtig Schlimmes passierte“, sagt Hausbewohnerin Susanne M (31). Sie kennt den Angeklagten Sven H. (36) noch aus der Schule. Als er 2015 in das Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses einzog, habe er anfangs noch freundlich gegrüßt, erzählt M. Später aber seien die Begegnungen im Hausflur unangenehm geworden. Nun ist Sven H. angeklagt – wegen neunfachen versuchten Mordes und Brandstiftung. Am Mittwoch zum Auftakt des Prozesses sitzt er regungslos neben seinem Anwalt Mario Thomas im Saal 115 des Leipziger Landgerichtes.

Instabile Liebesbeziehung

Die Geschichte dieser Brandstiftung beginnt romantisch: Aus Sven H. und seiner direkten Nachbarin Gianna E. war in Markranstädt bald nach seinem Einzug ein Liebespaar geworden, doch das Beziehungsleben schien nicht stabil. Die Hausgemeinschaft wurde von den lautstarken Streits der beiden erschüttert, immer wieder flogen böse Worte und Gegenstände durch das Treppenhaus, auch die Briefkästen und die Türen wurden von den zunehmend eskalierenden Auseinandersetzungen in Mitleidenschaft gezogen. Am frühen Morgen des 17. Juni 2018 schließlich stand die Dachwohnung von Gianna E. in Flammen. Neun Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten evakuiert werden. Die Zeugin Susanne M. schluchzt, als sie von dem Tag erzählt, als die Feuerwehr sie aufforderte, ihre Wohnung zu verlassen. Ein anderer Hausbewohner berichtet, seine Kinder reagierten immer noch mit Angst auf Lagerfeuer.

Menschen geprägt von Crystal und Alkohol

Der Angeklagte Sven H. sagt an diesem ersten Prozesstag nichts. Als seine Mutter aber im Zeugenstand um ihren in den vergangenen Jahren durch die Droge Crystal zunehmend aggressiv gewordenen Sohn weint, ringt auch er sichtbar um Fassung. Drogen und Alkohol haben die Beziehung zwischen Sven H. und Gianna E. geprägt. Der erste Prozesstag gibt Einblick in ein unstetes, von Drogenkonsum geprägtes Leben und in die Markranstädter Crystal-Szene. Für den Prozess sind sieben weitere Verhandlungstermine angesetzt.

Von afs