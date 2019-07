Leipzig

In der Debatte um die zunehmenden illegalen Müllablagerungen im Stadtgebiet wird der Ruf lauter, stärker gegen Müllsünder vorzugehen. Leipzig sollte nach Mannheim schauen, wo die Strafen für solche Delikte verschärft wurden und das Ordnungsamt inzwischen sogar mit Zivilstreifen Bürger belangt, die achtlos Kleinmüll wegwerfen. In Mannheim heißt es, die Stadt sei dadurch schon sauberer geworden. Im Leipziger Rathaus verfolgt man diese Entwicklung aufmerksam. Wie berichtet, hatte Leipzigs Stadtreinigung Mitte dieses Jahres mit 251 gemeldeten Fällen illegaler Müllablagerungen im Stadtgebiet schon fast so viele wie im gesamten Vorjahr (343).

„Das ist wie ein Kulturschock“

Angestoßen wurde diese Debatte von dem Paunsdorfer Rainer Richter, der Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) und Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) regelmäßig Fotos und Schilderungen über die zunehmende Vermüllung in der Stadt schickt. „Vor einem Jahr habe ich noch gearbeitet und diese Entwicklung gar nicht so mitbekommen“, erzählt der 65-jährige Maschinenbauingenieur. „Aber jetzt als Rentner bekomme ich alles mit. Das ist wie ein Kulturschock.“

Neben Fotos hat Richter der Stadtverwaltung einen Artikel des Magazins „Der Spiegel“ geschickt. Darin wird unter der Überschrift „Es soll wehtun“ geschildert, wie die Stadt Mannheim gegen Müllsünder vorgeht. Seit April werden dort für Kleinstmüll wie Zigarettenstummel, Pappbecher, Essensreste und Verpackungen 75 Euro Bußgeld in Rechnung gestellt, für Kaugummis, Farbdosen, Styropor oder Hundekot sogar 100 Euro. Hinzu kommen noch Verwaltungsgebühren und Auslagekosten von knapp 30 Euro. Im Einzelfall kann das Bußgeld auch doppelt so hoch ausfallen – etwa wenn jemand den Müll nicht aufhebt, nachdem er darauf angesprochen wurde.

Ordnungsdienst ermittelt auch in zivil

Auf LVZ-Nachfrage heißt es in Mannheim, dass dieses Vorgehen erfolgreich ist. „Wir sind mit unseren Bußgeldern an die obere Grenze unserer Landesverordnung gegangen, die vor eineinhalb Jahren verschärft wurde“, sagt dort Stadtsprecher Ralf Walther. „Gleichzeitig haben wir die Frequenz der Einsätze unseres kommunalen Ordnungsdienstes erweitert.“

Mannheims Ordnungsdienst hat 36 Mitarbeiter, die rotierend auf Straßen eingesetzt werden. So sind täglich mehrere Doppelstreifen in der Innenstadt unterwegs, um Verstöße im Bereich Kleinstmüll zu ahnden. In der Regel trägt der Ordnungsdienst Uniform. Aber da sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass es schwerer ist, uniformiert Müllsünder auf frischer Tat zu ertappen, sind die Streifen inzwischen verstärkt in Zivil unterwegs.

Mannheim : 231 Bußgelder in einem Quartal

Das Ergebnis zeigt, dass dies notwendig ist: Mehr als 80 Prozent aller Verstöße wurden in Mannheim von Mitarbeitern ohne Uniform geahndet. Allein im ersten Quartal sind insgesamt 231 Bußgeldverfahren eingeleitet worden. „Unsere Mitarbeiter haben ein Interesse daran, dass die Stadt sauberer wird“, sagt Désirée Leisner vom Mannheimer Ordnungsdienst. „Wenn sie jemanden entdecken, der seine Zigarette fast aufgeraucht hat, dann warten sie und schauen, wie er die Kippe entsorgt.“ Auch der Rückhalt in der Bevölkerung sei groß. „Die Bürger interessiert es enorm, dass wir Erfolg haben. Sie wollen, dass ihre Stadt sauber bleibt.“

Die Kontrolleure agieren entsprechend: Wenn ein Müllsünder am nächsten Tag schon wieder beim Wegwerfen einer Kippe ertappt wird, stellen sie ihm mehr als die üblichen 75 Euro in Rechnung. „Unser Spielraum reicht bis zu 250 Euro – und das nutzen wir auch aus“, so Leisner. Auch bei Hundekot spielt es eine Rolle, wo der Kot hinterlassen wird. An einer Straße wird die Normalstrafe von 100 Euro fällig – auf einem Sandspielplatz für Kinder sind es 250 Euro.

Leipzig : 13 Bußgelder in einem Jahr

Auch im Leipziger Rathaus heißt es, Außendienstmitarbeiter des Stadtordnungsdienstes würden „regelmäßig Kontrollen bezüglich ordnungswidriger Müllentsorgung“ durchführen, „im Regelfall als Doppelstreife“. In „besonderen Fällen“ geschehe dies auch in zivil. Bei den Bußgeldhöhen orientiere man sich ähnlich wie in Mannheim an den oberen Bereichen der Landesverordnung – die aber in Sachsen deutlich geringere Strafen vorsieht. Deshalb wird das Wegwerfen eines Zigarettenrestes in Leipzig im Regelfall mit 40 Euro geahndet – 35 Euro weniger als in Mannheim. Nicht entfernter Hundekot wird mit 50 Euro bestraft – halb so viel wie in Mannheim.

Ebenfalls deutlich geringer ist die Erfolgsquote der Leipziger Kontrolleure: Wurden im Jahr 2016 insgesamt 2662 Fälle achtlos weggeworfenen Mülls und Kleinmülls entdeckt, gab es im Gesamtjahr trotzdem nur 48 Verwarn- oder Bußgeldverfahren. Im Jahr 2017 gab es bei 2863 Feststellungen nur noch zwölf Verwarn-/ Bußgeldverfahren; 2018 bei 3661 Feststellungen insgesamt 13 Verwarn-/ Bußgeldverfahren. Das Leipziger Ordnungsamt begründet dies damit, dass es schwer sei, die Verursacher von illegalen Müllablagerungen zu ermitteln. Die notwendige Beweislage könne nur durch direkte Beobachtung vor Ort erfolgen, heißt es im Neuen Rathaus.

„Das war in der DDR besser organisiert“

Rentner Richter hält Leipzigs Strafen für Müllsünder für ausreichend. „Bei uns im Osten haben die Leute weniger Geld, da sind diese Bußgelder auch schon wirksam“, glaubt er. Die Strafen müssten nur häufiger verhängt werden.

Neben der Stadtpolitik ist aus seiner Sicht auch die große Politik gefragt. „Acht Cent Pfand für eine Bierflasche sind nicht genug, um die Leute vom Wegwerfen abzuhalten“, meint er. „Für Wein-, Sekt- und Schnapsflaschen gibt es überhaupt kein Pfand.“ Das erkläre, warum diese Flaschen so häufig zerschlagen werden und an vielen Stellen gefährliche Scherben herumliegen. „Das war in der DDR besser organisiert“, sagt der Paunsdorfer.

