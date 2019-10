Braunkohle-Ende: Leipzig will ab 2023 keine Fernwärme mehr aus Lippendorf

Leipzig

2023 ist Schluss – bis dahin will Leipzig keine mit Braunkohle produzierte Fernwärme aus Lippendorf mehr beziehen. Sollte es „unvorhergesehene Ereignisse“ geben, kann der Ausstieg auf spätestens 2025 verschoben werden. Diesen Kompromiss hat der Stadtrat mit großer Mehrheit von 51 Stimmen beschlossen – nur die elf AfD-Abgeordneten stimmten dagegen. Viele Stadträte sahen dies als ersten Schritt, um den zuvor ausgerufenen Klimanotstandpraktisch zu umzusetzen. Jugendliche Klima-Aktivisten auf der Zuschauertribüne entrollten wie bei der Debatte um die Ausrufung des Klimanotstandes im Neuen Rathaus allerdings ein Banner und forderten einen rascheren Kohleausstieg. Das widerspricht der Hausordnung bei Debatten des Stadtrates, deshalb wurden sie des Saals verwiesen.

Ein sportlicher Zeitplan

Sowohl Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) als auch mehrere Fraktionen hatten in den vergangenen Monaten immer wieder erklärt, das Leipzigs Fernwärmeversorgung ab Herbst 2022 weitgehend unabhängig von der Braunkohle erfolgen soll. Wie berichtet, soll ein Gaskraftwerk den Dauerbetrieb aufnehmen, das die kommunalen Stadtwerke am Standort des früheren Heizkraftwerks Süd in der Bornaischen Straße bauen wollen. Derzeit hat die aus Lippendorf gelieferte Fernwärme laut Stadtverwaltung einen Anteil von 50 bis 70 Prozent an der nach Leipzig gelieferten Fernwärme. „Für Kunden aus allen Bevölkerungsgruppen muss die Fernwärme weiterhin bezahlbar bleiben“, warnte Sabine Heymann ( CDU), die sich mehr Zeit für die Umstellung nehmen wollte. Auch Christopher Zenker ( SPD) hatte angesichts des sportlichen Zeitplans Bedenken. Neben dem Gaskraftwerk müssten beispielsweise ein Biomassekraftwerk oder ein Werk zur thermischen Abfallverwertung errichtet werden. Da könnte es Zeitverzug bei den Genehmigungsverfahren geben, warnte er. Die SPD wollte als späteste Frist für den Ausstieg vom Fernwärmebezug aus Lippendorf 2026. Dann schlossen sie sich aber dem Kompromiss an.

Grüne für klimaneutrale Versorgung

Die Grünen hingegen drücken von vornherein aufs Tempo. „Beim Bau neuer Quartiere wie dem Bayerischen Bahnhof müssen wir die Weichen für eine klimaneutrale Strom- und Wärmeversorgung bis 2040 legen, indem wir Nahwärme- und Niedrigtemperaturnetze ausbauen“, forderte Grünen-Stadträtin Sophia Kraft. „Auch auf Leipzigs Dächer müssen deutlich mehr Solar- und Photovoltaikanlagen installiert werden“.

Für Siegert Droese ( AfD) ist es „ein ideologiegetriebener Fernwärmeausstieg“, für den letztlich die Leipziger die Zeche zahlen müssten. Der AfD-Antrag, zunächst Vor- und Nachteile bei einem Umstieg zur Erzeugung eigener Fernwärme abzuwägen, fand keine Mehrheit.

Von Mathias Orbeck