Leipzig

Die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) stellen ihre Weichen wieder stärker in Richtung Corona. So hat das Unternehmen am Montag erneut die zu Corona-Hochzeiten praktizierte automatische Türöffnung eingeführt: In den Hauptverkehrszeiten von 6 bis 20 Uhr werden alle Türen von Straßenbahnen und Bussen geöffnet, wenn in den Fahrzeugen der Türtaster beziehungsweise der Fahrgastwunsch betätigt wird. Außerdem wurde die Fahrzeugreinigung verstärkt. Trotzdem blicken die LVB mit Bangen in die Zukunft. Denn die Fahrgastzahlen, die sich gerade wieder etwas erholt hatten, könnten jetzt wieder sinken.

Türöffner mit dem Ellenbogen drücken

Im Unternehmen war erwogen worden, an allen Haltestellen generell alle Türen zu öffnen. Doch bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr hatte dies im Busverkehr zu massiven Verspätungen geführt, weil auch an Stellen gehalten wurde, an denen niemand aus- oder einsteigen wollte. Deshalb hat man sich diesmal intern für einen Kompromiss entschieden: Es werden immer alle Türen geöffnet, wenn Fahrgäste das Aussteigen signalisieren. Wer Angst habe, die Taster mit der Hand zu betätigen, könne diese auch mit dem Ellenbogen drücken oder Handschuhe tragen, heißt es. Das Reinigungspersonal wurde angewiesen, die Haltestangen und Türtaster verstärkt zu reinigen. „In unseren Fahrzeugen sorgen wir außerdem für regelmäßige Durchlüftung“, sagt Unternehmenssprecher Marc Backhaus. „Wir achten auf geöffnete Fenster; Fahrgäste können diese aber auch selbstständig öffnen.“ Fahrzeuge ohne die Möglichkeit Fenster zu öffnen, hätten eine Klimaanlage mit einer externen Frischluftzufuhr an Bord.

Betont wird, dass die Maskenpflicht einzuhalten ist und zusätzlich an Haltestellen gilt. Dies sei um so wichtiger, da die LVB aktuell kaum Möglichkeiten hätten, in Spitzenzeiten zusätzliche Fahrzeuge einzusetzen und so die Fahrgastströme zu entzerren. „Wir haben eigentlich alles auf der Schiene was rollt“, schildert Sprecher Backhaus die Situation. Anders als im Frühjahr werde dieses Mal der Schülerverkehr weiterhin gewährleistet. Eine Reduzierung des Fahrangebotes – die es im Frühjahr wegen der drastisch gesunkenen Passagierzahlen gab – sei diesmal kein Thema. „Wir fahren weiter im Zehn-Minuten-Takt“, so der Sprecher.

Weniger Verkehr in die City?

Dennoch versuchen die LVB, bei besonders vollen Bahnen zu reagieren. Dies soll geschehen, indem man auf solchen Linien zu Stoßzeiten größere Fahrzeuge einsetzt – die an anderen Stellen abgezogen werden. „Wir versuchen umzuplanen, wenn wir Hinweise erhalten“, heißt es im Unternehmen. Dies gleiche aber eher „einem Herumschieben von Kapazitäten“.

Die LVB wollen verhindern, dass die Fahrgastzahlen wieder so stark zurückgehen, wie im Frühjahr. Damals waren sie bis auf 60 Prozent des ursprünglichen Niveaus gesunken (die LVZ berichtete). „Deutsche und internationale Studien zeigen auf, dass der öffentliche Verkehr sicherer ist, als viele Menschen denken“, betont Backhaus. Intern ist zu hören, dass die Fahrgastzahlen nach dem Corona-Einbruch im Frühjahr auf zuletzt wieder 70 bis 80 Prozent des Vorjahresniveaus gestiegen seien. Für Aussagen über die Auswirkungen der aktuellen Corona-Entwicklung sei es zu früh. Aktuell werde die Entwicklung aufmerksam beobachtet. Es gibt aber auch Stimmen im Unternehmen, die vor allem in den Abendstunden Fahrgastrückgänge befürchten. Da die gastronomischen Einrichtungen in der City geschlossen sind, wäre es nicht unwahrscheinlich, wenn der Verkehr dorthin in den Abendstunden nachlassen würde, heißt es.

Von Andreas Tappert