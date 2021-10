Brennende Autos in Leipzig – was zahlt die Versicherung?

Leipzig

Wer als Autofahrer von Brandstiftern heimgesucht wird, sollte einen guten Versicherungsschutz haben. Andrea Heyer von der Verbraucherzentrale Sachsen erklärt auf Anfrage der LVZ: „Man kann in solchen Fällen leer ausgehen oder sogar eine Vollwertentschädigung erhalten.“ Wenn ein Fahrzeug aufgrund von Brandstiftung ausbrennt, reiche die Kfz-Haftpflichtversicherung nicht aus, Betroffene blieben dann im schlimmsten Fall auf den Kosten sitzen. In der Regel zahle die Teilkaskoversicherung bei einem solchen Schaden – je nach Fall den Wiederbeschaffungswert oder die Reparaturkosten. In dieser Versicherung sei die Regulierung von Schäden durch Brände enthalten, in der Vollkasko auch Fälle von Vandalismus. Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, muss der Autofahrer diesen Beitrag selbst übernehmen.

Haftet die Versicherung für meine Wertsachen im Auto?

Gut zu wissen: Gegenstände, die nicht zum Fahrzeugzubehör gehören und bei einem Fahrzeugbrand beschädigt werden, ersetzt die Versicherung nicht. Doch ohnehin sollte man Dinge von gewissem Wert wie Laptops, Smartphones oder auch Brillen nicht im Auto zurücklassen.

Wer zahlt, wenn das Feuer an meinem Auto auf andere übergreift?

Was aber, wenn das eigene Auto in Flammen steht und daneben geparkte Fahrzeuge oder Gebäude in unmittelbarer Nähe beschädigt werden, wenn das Feuer auf diese übergreift? Um diese Frage müsse sich der betroffene Autofahrer keine Gedanken machen, stellt die Finanz- und Versicherungsexpertin der Verbraucherzentrale klar. Denn dann ist seine Kfz-Versicherung nicht in der Pflicht. In diesen Fällen wäre die Kasko-Versicherung des betroffenen Wagens beziehungsweise die Gebäudeversicherung des Wohnhauses gefragt.

Auch da gelte: Hat ein Autofahrer, dessen Pkw durch ein brennendes Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen wird, keine Kaskoversicherung, geht er wahrscheinlich leer aus. Allenfalls dann, wenn ein Brandstifter ermittelt und rechtskräftig verurteilt wird, muss dieser für alle Schäden aufkommen – sofern dazu finanziell in der Lage ist.

Expertin warnt: Nicht jeden Schaden geltend machen

Andrea Heyer weist zudem darauf hin, dass jeder betroffene Autofahrer genau überlegen sollte, wann er einen Schaden geltend macht. Denn während eine Inanspruchnahme der Teilkasko keine Auswirkungen auf die Versicherungsprämie habe, könne es bei der Vollkasko zu einer Erhöhung im Rahmen des Schadenfreiheitsrabatts kommen.

Von Frank Döring