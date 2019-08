Leipzig/Dresden

Die Wahl zum 7. Sächsischen Landtag findet am 1. September von 8 bis 18 Uhr statt. So zumindest heißt es allenthalben. Treffender wäre wohl bis zum Sonntag – denn Zehntausende Sachsen haben ihre Stimme längst vorm offiziellen Wahltag abgegeben. „Der Anteil der Briefwähler steuert bei dieser Wahl auf seinen bisherigen Höhepunkt zu“, sagt der für Wahlen zuständige Referatsleiter Thomas Wolf vom Statistischen Landesamt in Kamenz auf LVZ-Anfrage.

Damit setzt sich ein Trend fort, den die Wahlstatistiker bereits seit langem beobachten. Seit Einführung der Briefwahl vor 62 Jahren - einst gedacht für Kranke, Urlauber und Sonntagsarbeiter – hat sich der Anteil der Briefwähler bundesweit verfünffacht. Auch in Sachsen steigt er seit Beginn der 1990er-Jahre stetig an.

Dresdner Briefwähler auf Rekordjagd

Offizielle Zahlen liegen zwar erst nach der Stimmenauszählung am Sonntagabend vor. Doch schon jetzt ist absehbar, dass sich vor allem in Großstädten immer mehr Wähler vorfristig festlegen. Besonders ausgiebig machen davon die Dresdner Gebrauch, wo schon vor fünf Jahren 72.000 Wahlscheine beantragt worden waren.

Damit hatte mehr als jeder vierte Wähler (28 Prozent) sein Kreuz bereits vor dem Wahltag gemacht. „Vor der jetzigen Landtagswahl wurden bislang 119.000 Wahlscheine beantragt“, sagt der Dresdner Kreiswahlleiter Markus Blocher. Das wäre nochmals eine Steigerung um mehr als ein Drittel, und die Briefwahl ist noch bis Freitag gegen 16 Uhr möglich. Vorsorglich war die Zahl der Briefwahlbezirke in der Landeshauptstadt um 22 auf 139 erhöht worden. „Dafür benötigen wir 150 zusätzliche Wahlhelfer“, erklärt Blocher. Vor allem im Briefwahlbüro in der Theaterstraße komme es zu Wartezeiten, hieß es.

Leipziger mit größter Dynamik

In Leipzig wurden in den vergangenen Tagen rund 87.500 Wahlscheine ausgestellt, das sind fast doppelt so viele wie 2014 (44.000). Jeder fünfte Wahlberechtigte wählt in Sachsens größter Stadt inzwischen per Brief. Dennoch hätten sich durch personelle Verstärkungen und neue Räume im Stadtbüro die Wartezeiten im Vergleich zu früheren Wahlen deutlich verringert, schätzte ein Rathaussprecher ein. „Unsere Briefwählerinnen und -wähler haben ihre Unterlagen durchschnittlich innerhalb von drei Tagen nach Beantragung erhalten“, so der Rathaussprecher.

In Chemnitz wurden zur Landtagswahl 2014 reichlich 25.000 Briefwahl-Unterlagen ausgestellt, in diesem Jahr waren es schon über 36.000. Um diesen 30-prozentigen Zuwachs zu bewältigen, mussten keine zusätzlichen Wahlhelfer angefordert werden, sagte ein Rathaussprecherin. Am Sonntag sind demnach mehr als 1500 Helfer zur Auszählung der Briefe im Einsatz.

Mehr Komfort und Flexibilität

Auch in den Landkreisen Leipzig, Mittelsachsen und Nordsachsen ist mit steigendem Briefwahlanteil zu rechnen, wenngleich nicht mit solch sprunghaften Zuwächsen wie in den Großstädten, wie die befragten Wahlleiter einräumten. „Es scheint paradox, dass ausgerechnet diejenigen, die die kürzesten Wege zum Wahllokal zu absolvieren haben, so häufig die Briefwahl nutzen“, sagt Politikwissenschaftlerin Astrid Lorenz von der Universität Leipzig.

„Oft ist Bequemlichkeit der Grund, in Kombination mit einem besonders starken Interesse an Politik. Man will unbedingt von seinem Wahlrecht Gebrauch machen, sich aber nicht festlegen, am Wahltag vor Ort zu sein.“ Viele Menschen – gerade Studierende und Mitarbeiter der Hochschulen – seien verreist, denn das Semester beginnt erst im Oktober. „Manche Parteien mobilisieren daher auch stark für die Briefwahl“, hat die Inhaberin des Jean-Monnet-Lehrstuhls beobachtet.

Bisheriger Nachteil für die AfD

Insgesamt habe sich aber bei den letzten Wahlen gezeigt, „dass fast alle Parteien von den Briefwählern profitierten.“ Mit einer Ausnahme: „Nur bei der AfD war der Stimmenanteil unter den großstädtischen Briefwählern geringer als in den normalen Wahllokalen.“

Von Winfried Mahr