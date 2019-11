Britische Sportmarke kommt nach Leipzig

Leipzig

Der britische Sportmodehändler JD Sports will im Frühjahr 2020 seinen ersten Leipziger Shop eröffnen. Dafür hat er ein 800 Quadratmeter großes Ladenlokal im Neubau auf der Hainspitze gemietet ( Hainstraße 21-29), teilte der Immobilienvermittler Comfort Berlin-Leipzig GmbH mit. Angeboten würden in dem neuen Geschäft Sneaker, Sportbekleidung und sportliche Modetrends. Neben großen Marken wie adidas, Nike, Puma und ellesse führe JD auch Eigenmarken.

Neubau vor drei Jahren eingeweiht

Der im April 2016 eingeweihte Neubau auf der Hainspitze sei durch den Einzug der Briten voll vermietet, erläuterte Comfort-Prokurist Jan Wetzel. Ankermieter in dem spitzwinkligen Gebäude, das der französische Gruppe Axa Investment Managers gehört, ist die irische Modekette Primark. Einzelhandel betreiben dort auch ein dm-Drogeriemarkt, Rewe, Frittz, Vodafone und Idee Creativ. In den Obergeschossen residiert ein ANA Arthotel.

Viele Läden für junges Publikum

„Neben Snipes, Titus und Weekday kommt nun mit JD Sports ein weiteres Konzept für junge Zielgruppen in der Hainstraße hinzu“, sagte Wetzel. Die traditionsreiche Einkaufsstraße zwischen den Höfen am Brühl und dem Leipziger Markt werde dadurch noch attraktiver.

JD Sports öffnet auch in Dresden

Zu JD Sports gehören mittlerweile 53 Geschäfte in Deutschland. Am 23. November soll die erste Filiale in Dresden, Prager Straße 15, an den Start gehen. Mit der Eröffnung im nächsten Jahr in Leipzig sei das britische Unternehmen dann in allen deutschen Top-10-Städten vertreten, hieß es bei Comfort. Gegründet 1981 in Großbritannien, gehörten zu JD mittlerweile 2400 Stores weltweit.

Decathlon hat schon drei Filialen

Im Raum Leipzig hatte der französische Sportartikelhersteller Decathlon erst im August seine dritte große Filiale eröffnet – und zwar im Einkaufspark Nova Eventis bei Günthersdorf, wo die Fläche im Frühjahr 2020 auf 3500 Quadratmeter anwachsen soll. Seit Oktober 2018 ist Decathlon auch auf 2500 Quadratmetern im Leipziger Petersbogen präsent (Petersstraße 36-44). Bereits vier Jahr zuvor hatten die Franzosen Sachsens größtes Sportgeschäft auf 4200 Quadratmetern im Obergeschoss des Paunsdorf Centers eröffnet.

Karstadt-Sport seit Februar zu

Im Februar 2019 schloss das Leipziger Karstadt Warenhaus – und damit auch die große Sportabteilung im vierten Stock.

Von Jens Rometsch