Leipzig

Autofahrer im Leipziger Osten müssen sich weiter in Geduld üben: „Bis wir ein genaues Bild zum Zustand der Brücke haben, bleibt aus Sicherheitsgründen die Permoserstraße bis auf Weiteres gesperrt“, sagt eine Bahnsprecherin auf LVZ-Nachfrage. Die Stadt hat eine weiträumige Umleitung in Richtung Paunsdorf eingerichtet, die vor allem in den Hauptverkehrszeiten zu Staus führt.

Tieflader mit Bagger bleibt hängen

Hintergrund: Am vergangenen Freitag war ein mit einem Bagger beladener Tieflader an der Brückendurchfahrt in der Permoserstraße/Ecke Ostheimstraße hängengeblieben. Die Wucht des Aufpralls führte dazu, dass die Brücke aus den Lagern gerissen worden war. Es besteht auch Einsturzgefahr, wie es hieß. Verletzt wurde niemand. Die Bahngleise, die über die Brücke verlaufen, waren bereits vor dem Unfall stillgelegt worden. Die Brücke trägt Kabel, die für den Bahnbetrieb notwendig sind.

Lesen Sie auch Wichtige Verkehrsader in den Leipziger Osten unterbrochen

Laut städtischem Verkehrs- und Tiefbauamt wird der beschädigte Überbau gerade geleichtert und die noch in Betrieb befindlichen Leitungstrassen, Leit- und Sicherungstechnik sowie Telekommunikation auf die beiden intakten Überbauten umverlegt. Wie es mit der Brücke weitergeht, wann die Sperrung aufgehoben werden kann, bleibt allerdings offen.

Die Permoserstraße ist nach einem Unfall, bei dem die Brücke geschädigt wurde, gesperrt. Quelle: André Kempner

Gutachten soll für Klarheit sorgen

„Zur Erfassung des Zustands der Brücke nach dem Unfall hat die Deutsche Bahn ein Gutachten in Auftrag gegeben, das von einem externen Gutachter noch in dieser Woche erstellt wird“, sagte die Sprecherin. Erst wenn dieses Gutachten vorliege, könne das weitere Vorgehen geplant werden. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass Straßen- und Eisenbahnverkehr wieder uneingeschränkt rollen können“, so die Sprecherin.

Von M. O.