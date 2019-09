Brustkrebs-Patientinnen nähen Herzkissen für neu Erkrankte

Leipzig

Zweimal im Jahr ist großer Näh-Nachmittag. Dann sitzen 15 oder mehr Frauen im Neubau Haus 7 in der Liebigstraße vor großen Bergen von bunten Stoffen, Füllwatte und Garn. Ein Herzkissen nach dem anderen nimmt Gestalt an. Wenn es fertig ist, wandert es in eine große Kiste. Das reicht dann wieder für mehrere Monate.

Lindert den Schmerz

Die Frauen gehören zur Leipziger Selbsthilfegruppe „Allianz gegen Brustkrebs“, die ans Uniklinikum angegliedert ist. Alle haben schon mal selbst so ein Herz-Kissen geschenkt bekommen – als sie selbst an Brustkrebs erkrankt waren. Das liegt bei manchen Jahre, bei anderen erst wenige Wochen zurück. Das Kissen klemmt man sich unter den Arm – beim Fernsehen, beim Schlafen, beim Autofahren oder bei der Hausarbeit. Es ist weich und lindert den Druck auf der Operationsnarbe. Und es spendet ein wenig Trost und Kraft von Frau zu Frau. Denn neben den Schmerzen der Operation muss auch der Schock über die Krankheit verkraftet werden, in manchen Fällen auch der Verlust einer oder beider Brüste.

Etwas zurückgeben

Hannelore Binder (68) erkrankte vor drei Jahren. Sie benutzt ihr Kissen noch heute. „Der Gedanke, etwas zurückzugeben, anderen Frauen zu helfen, motiviert mich“, erzählt die Leipzigerin. Anfangs verwendete sie Bettwäsche, später ausgediente Herren-Oberhemden. Inzwischen bekommt sie viel Stoff von Freunden und Bekannten geschenkt. Zu Hause näht sie alle Kissen für die Selbsthilfegruppe vor, damit sie dann beim Treffen nur noch gefüllt und verschlossen werden müssen.

Weltweite Bewegung

Auch Schwestern und Ärztinnen des Brustzentrums der Uniklinik schließen sich den Näh-Nachmittagen an. Brust-Schwester Jana Kollai weiß, wie dankbar Patientinnen für die geschenkten Kissen sind – als Zeichen dafür, dass sie nicht allein sind und dass andere Frauen vor ihnen die Behandlungen erfolgreich geschafft haben. Weltweit nähen Frauen für andere Frauen solche herzförmigen Kissen. Die dänische Krankenschwester Nancy Friis-Jensen brachte die Idee im Jahr 2006 aus Amerika mit, auch in Leipzig und Umgebung wurde sie aufgegriffen.

Begleitung vom ersten Tag an

Die Leipziger Selbsthilfegruppe „Allianz gegen Brustkrebs“ trifft sich aber nicht nur zum Nähen. Jeden dritten Mittwoch im Monat stehen Gesprächsgruppen, Arztvorträge oder auch mal zu Erkundungen in der Stadt auf dem Programm. „Es geht darum, erkrankte Frauen vom ersten Tag an zu begleiten“, so die Vorsitzende Maritta Adam (69). Wer will, kann alle Fragen stellen und sich Ratschläge holen, wie andere diese oder jene Situation gemeistert haben.

Kontakt: sachsen@allianz-gegen-brustkrebs.de

Von Kerstin Decker