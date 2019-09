Brutaler Hundehasser überfällt Frau in Leipzig – Opfer unter Schock

Leipzig

Offenbar ein gewalttätiger Hundehasser treibt in den Leipziger Stadtteilen Grünau und Miltitz sein Unwesen. Nachdem hier vorige Woche gefährliche Hundeköder gefunden wurden, ist nun am Wochenende eine Hundebesitzerin, die auf einer Gassirunde war, von einem Mann brutal überfallen worden.

Es war am Sonnabend gegen 20 Uhr, als die 32-Jährige mit ihrem Golden Retriever in der Straße am See unterwegs war, teilte die Polizei am Montag auf LVZ-Anfrage mit. Plötzlich griff sie ein unbekannter Täter von hinten an, hielt ihr einen unbekannten Gegenstand, womöglich ein Messer, an die Kehle. Er zerrte die Frau immer weiter ins Gebüsch und zwang sie sogar, ihre Schuhe auszuziehen. Dann sprühte er ihr Pfefferspray ins Gesicht, sodass sie nichts mehr sehen konnte und auch ihren angeleinten Hund losließ. „Keine Hunde!“, soll der Mann noch drohend gesagt haben, bevor er von seinem Opfer abließ.

Frau durch Pfefferspray verletzt

Um Hilfe rufend schleppte sich die Frau vom Tatort weg. Bewohner eines Mehrfamilienhauses hörten ihre Schreie und alarmierten die Polizei. Den Beamten kam zunächst der Hund entgegen, dann fanden sie auch die Frau. Sie wurde durch den Angriff, insbesondere die Pfefferspray-Attacke, leicht verletzt. „Außerdem stand sie unter Schock“, so Polizeisprecherin Birgit Höhn.

Erst am vorigen Dienstag fiel an dieser Stelle ein Schweizer Schäferhund Hundeködern zum Opfer. Das Tier war am Nachmittag mit seiner Besitzerin (24) über die Straße am See und einen Feldweg in Richtung Kulkwitzer See unterwegs. Hier fraß der Vierbeiner ein Stück Fleisch, das mit Schrauben und Nägeln präpariert war. Er musste sofort operiert werden. Im Bereich der Freifläche hinter einer Tankstelle auf der Straße am See wurden nach Polizeiangaben noch mehrere dieser Köder gefunden und sichergestellt.

Möglicher Zusammenhang zu Hundeködern

Es wird ermittelt wegen Straftaten nach dem Tierschutzgesetz und Sachbeschädigung. Zudem prüft die Behörde nun, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Fällen gibt, sagte Höhn. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der Unbekannte, der am Wochenende die Frau in Angst und Schrecken versetzte, zuvor bereits die mit Metall gespickten Köder verteilt hat.

Von F. D.