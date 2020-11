Leipzig

Draußen und drinnen, selber machen und einfach berieseln lassen – LVZ Familie präsentiert fünf Wochenend-Tipps, die auch in diesen Zeiten funktionieren.

Für Leseratten: Lust auf gute Lektüre? Dann haben wir eine gute Nachricht für Sie. Die Stadtbibliothek am Wilhelm-Leuschner-Platz 10/11 und alle Stadtteilbibliotheken bleiben geöffnet. Wer die Büchereien besuchen möchte, sollte aber lediglich zum Ausleihen oder Zurückgeben dorthin kommen, der Aufenthalt ist zeitlich begrenzt – auf maximal 20 Minuten. Tipp der Bibliothekare: Informationen vorab im Online-Katalog recherchieren, um später die Medien vor Ort gezielt finden und ausleihen zu können. Dafür kann eine Merkliste genutzt werden. Die Service-Angebote wie die Nutzung von Arbeits- und Leseplätzen und die Lern- und Spielangebote für Kinder seien aber ausgesetzt. Beim Besuch der Bibliothek ist die Erfassung von Kontaktdaten erforderlich. Das Formular „Datenerfassung zur Kontaktverfolgung beim Besuch einer Bibliothek“ sollte vorab heruntergeladen und ausgefüllt mitgebracht werden. Die bekannten Vorsichtsmaßnahmen sind einzuhalten – so der Mindestabstand von 1,50 Metern und das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes sowie das Desinfizieren der Hände. Und wer ganz zu Hause bleiben will: Die Stadtbibliotheken haben ein großes Angebot an digitalen Medien für alle Nutzer. Einfach mal reinschauen!

In der „Wildnis“ am Elsterbecken können aufmerksame Augen eventuell Spuren des Bibers entdecken. Quelle: Jörg ter Vehn

Für wilde Kerle und Kerlinnen: Wer sich so richtig schmutzig machen will, den erwarten in dieser Zeit die kleinen „unberührten“ Orte der Wildnis in Leipzig. Klar, in einer Stadt sind diese rar gesät, aber es gibt sie. Zu empfehlen sind für kleine Entdecker und Entdeckerinnen zum Beispiel das westliche Ufer am Elsterbecken gegenüber der Red-Bull-Arena. Hier führt ein kleiner Trampelpfad entlang des Gewässers, wer Glück hat sieht vielleicht einen der hier ansässigen Biber oder seine Spuren an den Bäumen. Ab und zu locken selbst gebastelte Stege näher ans Wasser. Aber Vorsicht: Kinder sollten hier nicht unbeaufsichtigt spielen! In der Nonne, dem Teil des Auwalds südlich der Anton-Bruckner-Allee gibt es noch mehr zu entdecken. Als Einstieg empfehle ich die Verlängerung des Klingerweges (am Eingang zum Clara-Zetkin-Park) von Westen her hinein in den Wald. Etwa hundert Meter nach der ersten Kreuzung auf einem Trampelpfad einfach rechts in den Wald abbiegen. Dort finden sich verschlungene Wege, kleine, malerische Hügel zum Rennen und Spielen sowie hin und wieder kleine Ast-Tipis. Nummer drei: im Rosental rund um den „Hinteren Grillplatz Rosental“. Der Wald lädt zum Räubern und Entdecken ein, der Grillplatz ist offiziell fürs Feuermachen geeignet und wem bei all der Natur doch langweilig werden sollte, kann – ganz mutig – den Wackelturm besteigen und den Rundblick über Leipzig und die Region genießen. Kennen Sie weitere Flecken „unberührter Natur“ in Leipzig? Schreiben Sie uns doch einfach an familie@lvz.de. Warum spielen in Natur und Matsch so wertvoll ist, dazu hat meine Kollegin Simone Liss ein flammendes Plädoyer geschrieben.

Unabhängig und nichtkommerziell: So lautet das Angebot des freien Leipziger Senders „Radio Blau“. Quelle: fancycrave1/Pixabay.com

Für Zuhörer: Wer an diesem Wochenende gerne zu Hause bleiben möchte und keinen Bock auf Glotzen hat, dem empfehle ich das bunte Programm unseres freien Radiosenders „Radio Blau“ – frei, unabhängig, nichtkommerziell, seit 1995. An diesem Samstag startet beispielsweise um 9 Uhr morgens die „Music of Color Morning Show“ von DJ Ramin und seinem unabhängigen Plattenlabel aus Leipzig. Um 12 Uhr geht es weiter mit „Filmriss“, dem – coronabedingt – (Heim-)Kinomagazin und um 14 Uhr geht es bei „Die Zehnte Kunst“ um Computerspielkunst. Radio Blau ist freies Radio für Leipzig, das heißt: Jeder kann hier mitmachen und selbst Radiosendungen produzieren. Alles, was man dazu braucht, sind ein paar Ideen und Eigeninitiative.

Immer aktuell: die Kindernachrichten auf Kika mit den Moderatoren Tim, Jenni, Linda und Sherif (von links). Quelle: Screenshot/ZDF

Für Wissbegierige: Sie wollen wissen, was in der Welt los ist? Sie wollen super gut informiert sein? Dann: Hallo bei „logo!“ – den Kindernachrichten bei Kika. Immer samstags bis donnerstags um 19.50 Uhr sowie freitags um 19.25 Uhr erklärt die Sendung Kindern und Jugendlichen, was derzeit in der Welt so los ist. Ob Präsidentenwahl in den USA, aktuelle Corona-Entwicklungen und was sie für Familien bedeuten oder auch unterhaltsame Geschichten aus Deutschland und der ganzen Welt – „logo!“ präsentiert Nachrichten einfach erklärt, oft mit gut verständlichen Grafiken. Das Format ist dabei auch für die Eltern interessant: Denn wer weiß schon so genau, was zum Beispiel die Europäische Zentralbank eigentlich macht? „logo!“ erklärt’s… Die Sendungen und einzelnen Beiträge gibt es natürlich auch online.

Augen aus Klopapierrolle und Hände aus Krepp: die Monsterlaterne aus Käseschachtel und buntem Papier. Quelle: Anne Bittner

Für echte Leuchten: Egal, was Sie am 11. November geplant haben, ob Laternenumzug in Familie oder einen gemütlichen Bastelabend, wir hätten mit der Anleitung für eine Monsterlaterne genau das Richtige! Sie brauchen eine Käseschachtel, Schere, buntes Papier, Transparentpapier, einen Tacker, Leim und wer es hat Wackelaugen, Krepppapier und bunten Draht zum Basteln. Der Boden der Käseschachtel wird auch der Laternenboden. Bei dem Deckel schneidet man ein großes Loch hinein, das wird der obere Teil der Laterne. Die Kinder können Transparentpapier bemalen und dann den Mund einkleben, damit er mehr leuchtet. Dann tackert man das Transparentpapier zunächst am Boden und dann an den Deckel fest. Somit ist im Prinzip die Laterne schon fertig. Nun kann man das Monster gestalten, zum Beispiel die Augen aus Teilen einer Klopapierrolle und Hände sowie Haare aus Krepppapier basteln. Am Ende einen Draht am oberen Teil befestigen, damit die Laterne getragen werden kann.

Von Thomas Bothe