Leipzig

Vor gut einem Jahr wurde im Stadtrat noch darüber gestritten: um den Bürgerhaushalt. Zu diesem Zeitpunkt war zwar schon klar, dass die Stadtverwaltung die Messestädterinnen und Messestädter künftig stärker daran beteiligen will, wofür die Kommune ihr Geld ausgibt. Alle zehn Stadtbezirksbeiräte sollten mit einem Budget ausgestattet werden, das die Mitbestimmungsgremien vor Ort verwalten können.

500 .000 Euro wollte Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) den Beiräten pro Jahr gewähren. Doch wie soll das Geld verteilt werden? Während die Verwaltung jedem der zehn Stadtbezirksbeiräte dieselbe Summe, also 50 .000 Euro, zugestehen wollte, plädierten Bündnis 90/Die Grünen dafür, die Höhe der Zuwendungen an die Einwohnerzahl in den jeweiligen Stadtbezirken zu koppeln. Wo mehr Einwohner leben, argumentierte damals Grünen-Stadtrat Martin Biederstedt, müsse auch mehr Geld aus dem großen Topf ankommen, weil dort die Aufgaben naturgemäß größer seien. Es könne nicht sein, dass der „zersiedelte Norden“ genauso viel Geld bekommt wie der dicht besiedelte Süden.

So berichtete die Leipziger Volkszeitung in ihrer Print-Ausgabe am 20. Januar 2021 über die Pläne, die Stadtbezirksbeiräte in Leipzig mit Budgets auszustatten. Quelle: LVZ

Auch in den einst selbstständigen Gemeinden an der Leipziger Peripherie, so lautete ein weiteres Argument, seien die sogenannten Brauchtumsmittel an die Einwohnerzahl gebunden. Das Geld für die 14 Ortsteile, über deren Verwendung gemäß den Eingemeindungsverträgen die jeweiligen Ortschaftsräte befinden, beläuft sich seit einer Erhöhung im Vorjahr auf jährlich 433 000 Euro.

Beiräte entscheiden über die Verwendung

Doch die Grünen konnten sich nicht durchsetzen. Am 18. Februar 2021 beschloss der Stadtrat den Einstieg in den Bürgerhaushalt. Jeder der zehn Stadtbezirksbeiräte kann seither über ein Budget in Höhe von 50 000 Euro verfügen – und selbst entscheiden, wofür das Geld verwendet wird. Dabei geht es um die vermeintlich kleineren Maßnahmen, mit denen sich das Leben im Viertel verbessern und attraktiver gestalten lässt. Die finanziellen Mittel können beispielsweise für Vorhaben wie die Bepflanzung öffentlicher Grün- und Freiflächen, für Beleuchtung, Spielgeräte und Sitzgelegenheiten genutzt werden. Oder auch als Zuschuss für stadtteilbezogene Veranstaltungen wie etwa Straßenfeste. Das meiste Geld wurde im Vorjahr für Bänke, Papierkörbe oder Fahrradbügel ausgegeben. So sind beispielsweise im Gohliser Schlösschen neue weiße Bänke aufgestellt worden. Im Frühjahr folgt eine Bank im Abtnaundorfer Park. Die Stadtreinigung will Ende nächste Woche Papierkörbe in der Breitenfelder Straße und in der Straße am See errichten.

Für den Außenbereich des Gohliser Schlösschens sind finanziert über das Stadtbezirksbudget und in Absprache mit dem Kulturamt, neue weiße Bänke angeschafft worden. Die sind derzeit aber noch im Winterquartier. Quelle: André Kempner

So viel Beteiligung gab es noch nie

„Ich bin begeistert. Das Ganze ist ein richtiger Erfolg geworden, zumal auch das Interesse an der Arbeit der Stadtbezirksbeiräte dadurch deutlich gestiegen ist“, konstatiert Bonew. „Wir haben genau ins Schwarze getroffen und sind förmlich mit Anträgen überrollt worden.“ Es habe noch nie so viel Bürgerbeteiligung rund um den städtischen Haushalt gegeben, fügt der Finanzbürgermeister an, der seit 2010 im Amt ist. „So entstehen viele handfeste kleine Dinge, über die eine große Verwaltung oft hinwegschaut.“ Die Beiräte seien demokratisch gewählte und legitimierte Gremien. „Sie haben das sehr professionell und mit großem Arbeitsaufwand gehändelt.“ Die Stadtverwaltung habe da nicht hineingeredet.

Im Jahr 2021 sind insgesamt 283 Anträge in Bonews Dezernat eingegangen. Projekte über exakt 419 722 Euro wurden beschlossen, davon konnten 182 337 Euro inzwischen ausgegeben werden. Für dieses Jahr können bis zum 31. August 2022 entsprechende Anträge gestellt werden. Berechtigt dazu sind alle Leipzigerinnen und Leipziger – sowohl als Privatpersonen als auch über Vereine, Verbände, freie Träger, Gruppen und Initiativen. Die entsprechenden Antragsformulare sowie viele Hinweise zum Thema sind im Internet auf www.leipzig.de/stadtbezirksbudget zu finden. „Im neuen Haushaltsentwurf, den ich dem Oberbürgermeister für 2023/24 vorlege, wird die Beibehaltung der Bürgerbudgets enthalten sein“, kündigt Bonew an. Eine Erhöhung sei angesichts der Haushaltslage nicht möglich.

„Einstieg in den echten Bürgerhaushalt“

Welche Wünsche bleiben offen? „Der Grundsatz ist gut. Nicht alle Projekte wie Parkbänke oder Tischtennisplatten können zeitnah realisiert werden. Die Arbeit konzentriert sich auf wenige Ämter wie etwa das Amt für Stadtgrün und Gewässer, das neben den eigentlichen Aufgaben oft überlastet ist“, kommentiert Steffen Wehmann (Die Linke), der Vorsitzende des Finanzausschusses. Die Budgets seien „ein Einstieg in den echten Bürgerhaushalt“, der ab 2023/24 umgesetzt werden soll. Wie das funktioniert, dafür wird derzeit ein Verfahren entwickelt. Ziel ist es, schon beim Erstellen des neuen Etats eine Art „Vorschlagsbürgerhaushalt“ zu integrieren. „Die Bürgerinnen und Bürger müssen viel stärker einbezogen werden. Und zwar nicht nur über Bürgereinwände zum vorgelegten Etat“, fordert Wehmann.

Von Mathias Orbeck