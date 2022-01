Leipzig

Eine technische Störung hat am Dienstag die 15 Bürgerbüros der Stadt Leipzig außer Gefecht gesetzt. Wie die Rathaus-Pressestelle auf Anfrage mitteilte, gebe es seit dem Morgen Server-Probleme. Alle Termine in den Bürgerbüros fielen deshalb am Vormittag aus. Es werde mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. Ziel sei, dass die Ämter am Nachmittag wieder öffnen können.

Für jeden abgesagten Termin in den Bürgerbüros – einst Bürgerämter genannt – soll ein Ersatztermin angeboten werden. Auch eine Abholung beispielsweise von Personaldokumenten konnte in den Bürgerbüros am Dienstagvormittag nicht erfolgen, da diese durch eine Unterschrift auf einem digitalen Pad bestätigt werden muss.

Ebenso betroffen ist das Bürgertelefon (Telefonnummer: 115). Es sei nur mit eingeschränktem Funktionsumfang erreichbar. Die Mitarbeiter könnten zwar Anrufe entgegennehmen, aufgrund der Computerprobleme aber nicht jede Anfrage in vollem Umfang bearbeiten, hieß es aus der Rathaus-Pressestelle.

Ob eine Hackerangriff die Probleme auslöste, war am Vormittag noch unklar. Techniker seien mit der Suche nach der Ursache beschäftigt. Zuletzt war die Stadtreinigung im Dezember von einer solchen Attacke betroffen.

Von nöß