Leipzig

„ Europa nach der Wahl – Wir müssen reden!“ – unter dieser Überschrift steht ein Bürgerdialog zur Zukunft der Europäischen Union ( EU) am Donnerstag im Neuen Rathaus (Martin-Luther-Ring 4). Beginn ist um 18 Uhr. Die überparteiliche Europa-Union Deutschland lädt ein.

Vor Ort können Bürger mit Politikern und Experten ins Gespräch kommen. Zentrale Fragen: Wie steht es um die Werte und den Zusammenhalt in der EU? Was bringt EU-Politik den Menschen in Sachsen? Welche Verantwortung hat die EU beim Klimaschutz und anderen globalen Themen? Was erwarten die Leipziger vom neuen Europäischen Parlament und der nächsten EU-Kommission? Ziel des Bürgerdialogs ist es, Raum für den Austausch von Meinungen, Sorgen und Hoffnungen zu schaffen.

Rede und Antwort stehen der Europaabgeordnete Peter Jahr ( CDU), Patrick Lobis von der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, Irina Kaye Speck vom Auswärtigen Amt, der Landtagsabgeordnete Marco Böhme ( Die Linke), Katja Henschler von der Verbraucherzentrale Sachsen, Stadträtin Katharina Krefft ( Bündnis 90/Die Grünen), Thomas Michel aus der Europaabteilung der Sächsischen Staatskanzlei und Melanie Morisse ( Universität Leipzig). Schirmherr ist OBM Burkhard Jung ( SPD).

Anmeldung unter Tel. 030/303 62 01 33, per Mail an info@europa-union.de oder über das Onlineformular auf www.eud-buergerdialoge.de. Dort ist auch das Programm abrufbar.

Von lvz