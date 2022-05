Leipzig

Wofür würden Sie Leipzigs Geld ausgeben? Ab Mittwoch können die Bürgerinnen und Bürger sechs Wochen lang Vorschläge einreichen – und zwar schon bevor die Stadtverwaltung ihren Etatentwurf für 2023/2024 vorstellt. „War der Haushaltsentwurf fertig, dann konnten die Leipzigerinnen und Leipziger Einwände erheben und Anträge stellen. Das bleibt auch so. Erstmals sollen sie aber auch Einfluss auf die Planung des städtischen Haushaltsplanentwurfes nehmen können“, betonte Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) am Montag. Wie berichtet, hatte der Stadtrat in seiner Sitzung am 14. April 2022 beschlossen, die direkte Mitwirkung der Leipzigerinnen und Leipziger zu stärken. Im Vorjahr waren bereits Stadtbezirksbudgets eingeführt worden. Hier entscheiden alle zehn Beiräte, wofür sie 50.000 Euro ausgeben – etwa für Sitzbänke und Papierkörbe im Stadtteilpark oder für die Förderung diverser Projekte.

Vorschläge ab 20.000 Euro möglich

Nun geht die Stadt einen Schritt weiter: Gefragt sind sinnvolle Ideen der Bürgerinnen und Bürger ab einem Wert von 20.000 Euro, die Leipzig voranbringen. Wichtig dabei ist, dass sich die Ideen und Anregungen am Wohle aller orientieren“, betonte der Stadtkämmerer. Und sie müssen sich an Spielregeln halten – Vorschläge zu denkmalpflegerischen Anlagen sind beispielsweise nicht möglich. „Es gibt in Leipzig viele Grünanlagen, in denen aufgrund der Denkmalpflege kein Radweg angelegt oder eine Bank aufgestellt werden kann“, nannte Bonew ein Beispiel. Das würde ebenso aussortiert wie Ideen, die Beschlüssen des Stadtrates widersprechen.

Bürgerkonferenz und Online-Voting geplant

Und so läuft das Verfahren ab:

Wer kann Ideen für den Etat einreichen? Alle Bürgerinnen und Bürger, die mit Haupt- oder Zweitwohnsitz in Leipzig gemeldet sind. Sie müssen sich online einmalig anmelden und mit einer gültigen E-Mail-Adresse registrieren. Wer keinen Internetzugang hat oder benutzen will, kann seine Vorschläge auch schriftlich, telefonisch und persönlich einreichen. Möglich ist dies bis 21. Juni.

Was passiert mit den Vorschlägen? Zunächst erfolgt ein Verwaltungscheck, bei dem die Bürgervorschläge bis 26. Juli 2022 geprüft werden. Vom 27. Juli bis 16. August 2022 können dann 15.000 zufällig und repräsentativ ausgewählte Leipzigerinnen und Leipziger online ein Votum dazu abgegeben. Am 24. August 2022 schließt sich im Neuem Rathaus eine Bürgerkonferenz an, zu der erneut stichprobenartig ausgewählte Messestädter geladen werden, die live abstimmen können. „Durch die repräsentative Auswahl verhindern wir, dass bestimmte Interessengruppe sich für ihren Vorschlag zusammenschließen und mehrfach voten“, sagte Bonew. Die Online- und die Live-Bewertungen werden in einem Beteiligungsverhältnis von 50:50 ausgewertet. Die Endbewertung der Bürgervorschläge führt zu einer abschließenden Rangordnung.

Wie viele Ideen gehen ins Rennen? Ermittelt wird eine Top 10 der Ideen. Anschließend berät der Fachausschuss Finanzen über diese zehn am höchsten bewerteten Vorschläge und spricht seine Empfehlung zur Aufnahme in den Entwurf Doppelhaushalt 2023/24 aus. Eine Ausschusssitzung ist für den 29. August 2022 geplant. Auf der Ratssitzung am 14. September 2022 wird der Entwurf des Doppelhaushaltes dann vorgestellt. Nach der üblichen Debatte innerhalb des Stadtrates wird er wohl am 1. Februar 2023 beschlossen.

Gibt es eine Obergrenze für Vorschläge? Nein. „Die Verantwortung für den Haushalt bleibt weiterhin beim Stadtrat“, erläuterte Bonew. Der kann dann ein Investitionsprojekt verschieben, wenn er ein Bürgerprojekt vorzieht. Fakt ist aber auch, dass für neue Vorhaben das übliche Prozedere – Planung, Bau- und Finanzierungsbeschluss, Ausschreibung – eingehalten werden muss. Je nach Finanzvolumen kann es also dauern, bis ein Projekt umgesetzt ist.

Weitere Infos zum Verfahren ab 11. Mai 2022: www.leipzig.de/buergerhaushalt.

Von Mathias Orbeck