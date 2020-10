Johannes Beleites dokumentierte 1989 die Demonstrationen bei der Friedlichen Revolution in Leipzig. Der heute 53-jährige Bürgerrechtler wirkte an der Auflösung des MfS mit. Anlässlich von 30 Jahren Deutscher Einheit und zum berühmten 9. Oktober spricht er über besondere Erinnerungen, aber auch über Kritik am Bürgerkomitee.