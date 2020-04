Prominente Bürgerrechtler wenden sich in einem Offenen Brief an die Mitglieder des Bürgerkomitees Leipzig. Darin fordern sie Aufklärung darüber, warum ihren Anträgen auf Mitgliedschaft nicht gefolgt wird. Mit Adresse an öffentliche Geldgeber mahnen sie kritisches Überdenken der Förderung an den Verein an.