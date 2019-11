Bürgerrechtler lässt US-Außenminister Pompeo in Leipzig abblitzen

Leipzig

US-Außenminister Michael Pompeo (55) will sich bei seinem Deutschland-Besuch am Donnerstagnachmittag in Leipzig auch mit Bürgerrechtlern und Zeitzeugen treffen. Es soll bei einem Gespräch, an dem auch der deutsche Außenminister Heiko Maaß teilnimmt, im Zeitgeschichtlichen Forum um die friedliche Revolution in Leipzig im Herbst 1989 und den Mauerfall am 9. November 1989 gehen. Das Treffen finden allerdings nicht alle Leipziger Bürgerrechtler passend.

Schwabe schlägt Gespräch aus

So hat nach LVZ-Informationen der prominente DDR-Oppositionelle Uwe Schwabe (57) die Einladung des Leipziger US-Generalkonsulats zum Gespräch mit Pompeo mit Verweis auf politische Bedenken ausgeschlagen. „Haben Sie vielen Dank für die Einladung. Leider kann ich die nicht annehmen“, schreibt Schwabe in einer Mail, die der LVZ vorliegt, an das Konsulat in der Wilhelm-Seyfferth-Straße. „Die jetzige Außenpolitik der USA steht leider diametral zu den Zielen für die wir 1989 auf die Straße gegangen sind“, kritisiert Schwabe (der gerade mit der Goldenen Henne für Politik geehrt wurde) das Vorgehen des Weißen Hauses auf internationalem Parkett. „Ich könnte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich hoffe das können Sie verstehen.“

Treffen findet trotzdem statt

Trotz Schwabes Absage findet das Treffen nach Pompeos Besuch in der Nikolaikirche und einem Gespräch mit Nikolaikirchen-Pfarrer Bernhard Stief aber wie geplant statt. Als Leipziger Teilnehmer sind die Zeitzeugen Gesine Oltmanns, Regina Schild, Reinhard Bohse und Stephan Bickhardt bei der gut 30-minütigen Runde mit dabei. Nach seiner Leipzig-Visite wird Pompeo nach Halle weiterreisen und in der Saalestadt die jüdische Synagoge besuchen, die vor vier Wochen Ziel eines rechtsextremen Terroranschlags war.

Von André Böhmer