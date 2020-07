Schkeuditz

In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates in Dölzig gab es einiges an Diskussionen. Grund war der geplante Ausbau der Kreuzung der Bundesstraßen 181 und 186. Zahlreiche Dölziger nahmen an der Sitzung teil.

Die Stadtverwaltung Schkeuditz hatte sich zuvor vergeblich bemüht, einen Vertreter des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) in die Ortschaftsratssitzung zu bekommen. „Ich habe Verständnis, dass das nicht möglich ist“, meinte Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) im Vorfeld. Also übernahmen das Vorstellen der Maßnahme Bergner und Bürgermeister Lothar Dornbusch (Freie Wähler).

Anzeige

Kürzer als geplant

„Die gute Nachricht ist, dass die Baumaßnahme kürzer sein soll, als ursprünglich geplant“, sagte Ortschaftsrat Heiko Leske (Freie Wähler Dölzig) auf Nachfrage der LVZ. Demnach soll es etwa drei Wochen schneller gehen. Der erste Bauabschnitt hat es allerdings schon in sich: Die Kreuzung der beiden Bundesstraßen wird für etwa drei Wochen komplett gesperrt. Los gehen soll es am 5. August. „Die Umleitung soll weiträumig erfolgen“, so Leske. Das betreffe allerdings vor allem den Fernverkehr. Der Nahverkehr werde durch Dölzig führen, dafür soll es auch ein Park- und Halteverbot in der Frankenheimer und der Paul-Wäge-Straße geben. „Wir als Ortschaftsrat gehen davon aus, dass vor allem in diesem ersten Bauabschnitt viel Verkehr durch den Ort fließen wird“, so Leske.

Weitere LVZ+ Artikel

Der zweite Bauabschnitt soll vom 29. August bis 6. September laufen und sieht die Sperrung der Kreuzung nur noch in Richtung Autobahn vor. Der dritte Bauabschnitt soll in der Zeit vom 7. bis zum 25. September realisiert werden.

Von Linda Polenz