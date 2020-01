„Bundestags-Votum ist Rückschlag für unsere Patienten“

Leipzig

Nachdem der Bundestag die Rahmenbedingungen für Organspenden neu geregelt hat, wächst auch in Leipziger Zentren die Sorge über einen möglichen Rückschritt bei dem Thema. Wie berichtet, hatte der Gesetzgeber eine Widerspruchslösung wie in anderen europäischen Ländern abgelehnt. Damit wäre jeder ab 16 Jahren zum Spender geworden, der nicht ausdrücklich widerspricht. Es bleibt nun dabei, dass die Organspende einer ausdrücklichen Zustimmung bedarf. Neu ist, dass künftig in Bürgerämtern und durch Hausärzte regelmäßig auf das Thema hingewiesen werden soll.

„Angehörige müssen Stellvertreter-Entscheidung treffen“

Die Entscheidung sei „ein Rückschlag für unsere Patienten, die für ihr Überleben auf ein Spenderorgan angewiesen sind“, sagt Daniel Seehofer, Direktor des Transplantationszentrums am Universitätsklinikum Leipzig (UKL). Derzeit warten 249 Patienten auf der Warteliste am UKL auf eine neue Leber, eine neue Niere oder eine neue Bauchspeicheldrüse. „Wir erleben ständig, was die aktuelle Lösung bedeutet“, erklärt der Professor. „Da nur die wenigsten eine klare Aussage zu diesem Thema treffen, sind oft die Angehörigen in sehr belastenden Situationen damit konfrontiert, hier eine stellvertretende Entscheidung zu treffen“, so Seehofer. Die Zahl der tatsächlich gespendeten Organe gehe seit Jahren zurück. „Damit sterben mehr Menschen auf der Warteliste“, sagt Seehofer. Zudem seien durch die langen Wartezeiten viele zum Zeitpunkt der Transplantation dann bereits in so schlechtem Zustand, dass sich die Erfolgsaussicht verringert. Das Leipziger Transplantationszentrum will mit einer eigenen Kampagne unter dem Motto „Deine Entscheidung!“ für das Thema Organspende sensibilisieren. „Wir möchten die Menschen auffordern, sich aktiv zu entscheiden und so den Angehörigen diese Last abzunehmen“, so Seehofer.

„Versorgung ist insgesamt sehr schlecht“

Auch Diyar Saeedmacht, Leiter des Herztransplantationsprogramms am Herzzentrum Leipzig, macht sich für mehr Aufklärung stark. Unabhängig vom Bundestagsentscheid wünsche er sich mehr Aufmerksamkeit für das Thema. „Jeder kann auf ein Organ angewiesen sein, weshalb sich die Menschen in Deutschland entscheiden sollten“, so der Professor. „Wenn alle einen Spenderausweis hätten, wäre das Problem deutlich kleiner“, appelliert Saeed, der das Herztransplantations- und Kunstherz-Programm am Herzzentrum Leipzig leitet. „Die Versorgung ist insgesamt sehr schlecht. Allein bei uns warten etwa 60 Betroffene auf ihr lebensrettendes Organ“, betont der Mediziner. Trotz der verschlechterten Lage konnten die Leipziger Herzchirurgen mehr Herztransplantationen durchführen. Sie steigerten sich im Jahr 2019 auf 32 im Vergleich zu 22 Transplantationen im Vorjahr. Derzeit werden in Leipzig über 230 Patienten mit einem Kunstherz und über 200 Patienten nach Herztransplantation überwacht. Das Kunstherz wird in aller Regel zur Überbrückung bis zur Transplantation eingesetzt. Das Leipziger Zentrum ist nach eigenen Angaben das zweitgrößte in Deutschland.

Weniger Organspender seit 2018

In Deutschland ist die Zahl der Organspender im Jahr 2019 auf 932 leicht zurückgegangen (2018: 955). Dabei wurden 2995 Organe gespendet, davon 324 Herzen. In Sachsen haben 2019 insgesamt 66 Spender 205 Organe gespendet, was laut Deutscher Stiftung Organtransplantation dem Vorjahresniveau entspricht.

