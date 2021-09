Leipzig

Klima, Corona, neue Perspektiven – wofür stehen die verschiedenen Kandidaten im Bundestagswahlkreis Leipzig-Süd? Die LVZ hat ihnen fünf Fragen gestellt und um eine kurze Antwort gebeten. Die Reihenfolge der Kandidatinnen und Kandidaten ergibt sich aus dem Zweitstimmen-Ergebnis der letzten Bundestagswahl 2017.

Was wollen Sie für Ihre Region oder Ihre Stadt in ­Berlin ­erreichen?

Jessica Heller (CDU): Ich bin in Leipzig zu Hause. Durch meine Arbeit im Stadtrat und als Krankenschwester weiß ich, was viele Leipziger bewegt. Ich will den Menschen hier zeigen, dass Politik etwas für sie bewegen kann und ansprechbar ist – egal aus welchem Stadtteil sie kommen.

Nadja Sthamer (SPD): Leipzig wächst, das ist gut, hat aber auch Schattenseiten. Daher möchte ich die Kindergrundsicherung einführen. Davon werden viele Familien und Alleinerziehende profitieren. Um den Wohnungsmarkt zu entspannen, braucht es u.a. Mietpreisbremse und mehr sozialen Wohnungsbau.

Siegbert Droese (AfD): Ich will den Leipzigern zeigen, dass sie von der Politik ernstgenommen werden. Leipzig braucht mehr Ordnung und Sicherheit. So muss konsequent gegen den grassierenden Links-extremismus vorgegangen werden. Es darf keine rechtsfreien Räume und Gewaltexzesse mehr geben!

Peter Jess (FDP): Zu viel Bürokratie macht den Menschen das Leben schwer, und sie verhindert Arbeitsplätze, gerade im Handwerk. Ich möchte dazu beitragen, dass Gründen und Unternehmensnachfolge im Handwerk und im Mittelstand einfacher wird, denn Leipzig braucht Handwerker.

Sören Pellmann (Linke): Wir brauchen im wachsenden Leipzig dringend eine Verkehrswende durch Stärkung des klimafreundlichen ÖPNV. Vorfahrt für Bus und Bahn geht nicht ohne das 365-Euro-Ticket für alle. Die dafür notwendigen Fördermittel muss der Bund geben, dafür kämpfe ich.

Paula Piechotta (Grüne): Als wachsende Stadt brauchen wir bessere Unterstützung der Bundespolitik für ein klimaneutrales Leipzig, das mit mehr Fassadenbegrünung und Verdunstungsflächen gegen die Hitzesommer, mit einer Mietobergrenze und einer nachhaltigen Stadtmobilität lebenswertes Leben sichert.

Für welches Thema ­werden Sie sich ­besonders ­einsetzen?

Jessica Heller (CDU): Mein Herzensthema ist die Situation in der Pflege. Nachdem ich im deutschen und englischen Gesundheitssystem gearbeitet habe, sehe ich den Verbesserungsbedarf auch aus verschiedenen Perspektiven. Wichtig sind mir aber auch faire Renten, Digitalisierung und der Klimaschutz.

Nadja Sthamer (SPD): Ich kämpfe für eine soziale Familienpolitik, in der die Bildungschancen eines Kindes nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Kinderarmut darf es in unserem Land einfach nicht geben. Wir brauchen eine Kindergrundsicherung, die Familien finanzielle Sicherheit gibt.

Siegbert Droese (AfD): Die Europapolitik ist mir besonders wichtig: Wir müssen unsere deutsche Souveränität bewahren, dürfen keine weiteren Gelder und Kompetenzen nach Brüssel geben. Außenpolitisch ist eine Friedenspolitik mit Russland dringlicher denn je: Russland ist Partner, kein Feind!

Peter Jess (FDP): Klar, dass mir als Zimmermann das Bauen wichtig ist. Das wird die nächsten Jahre ein beherrschendes Thema bleiben. Günstigen Wohnraum mit ökologischen Baustoffen zu verbinden ist sinnvoll und machbar. Hier will ich Impulse setzen.

Sören Pellmann (Linke): Mein politisches Credo lautet: soziale Sicherheit für alle! Dafür brauchen wir eine sanktionsfreie Mindestsicherung statt Hartz IV, eine eigenständige Kindergrundsicherung, um Kinderarmut zu überwinden und einen gesetzlichen Mindestlohn von 13 Euro.

Paula Piechotta (Grüne): Als Ärztin möchte ich mich für das Gesundheitswesen stark machen: Dass wir endlich mehr für Qualität statt nur für Fallzahlen bezahlen, dass wir die Leistungen in der Gesetzlichen Krankenversicherung stabil halten und die Arbeitsbedingungen endlich verbessern.

Auch in Leipzig ein Wirtschaftsfaktor: die Baubranche. Quelle: ig bau

Was wollen Sie tun, um den ­Osten weiter voran­zubringen?

Jessica Heller (CDU): Der Osten hat viel zu bieten und ist bereits in vielem an der Spitze. Das muss erhalten und ausgebaut werden. Hier sollten gezielte Förderungen von Projekten und die Ansiedlung von mehr Bundeseinrichtungen und Instituten erfolgen, um den Standort Ost zu stärken.

Nadja Sthamer (SPD): Mit einer Erhöhung des Mindestlohns auf mindestens 12 Euro und Förderung und Ansiedlung zukunftsorientierter Wirtschaft und Wissenschaft können wir die Angleichung der Lebensbedingungen voranbringen. Ostdeutsche Biografien müssen mehr in der Politik abgebildet werden.

Siegbert Droese (AfD): Für die ostdeutschen Bundesländer muss deutlich werden, dass wir keine Bundesbürger zweiter Klasse sind. Darum müssen zum Beispiel die Ost- an die Westrenten angeglichen werden. Ich setze mich dafür ein, dass mehr Arbeitsplätze in unserer Region geschaffen werden.

Peter Jess (FDP): Ich verstehe diese teilweise herbeigeredete Grenze zwischen Ost und West nicht. Das wird den Menschen in ganz Deutschland nicht gerecht. Wir haben weltweiten Wettbewerb um Köpfe und Güter. Da muss es drum gehen, das ganze Land voranzubringen.

Sören Pellmann (Linke): Über 30 Jahre nach der Wende verdient Ostdeutschland nicht nur mehr Respekt; dazu zählt gleicher Lohn für gleiche Arbeit, gleiche Rente für gleiche Lebensleistung und mehr Posten für den Osten. Ich kämpfe zudem für ein Reindustrialisierungsprogramm Ost.

Paula Piechotta (Grüne): Bei Energiewende, neuer Mobilität und Strukturwandel aufpassen, dass die Interessen der Neuen Bundesländer vertreten werden; mehr Bundesbehörden und Forschungseinrichtungen in die Neuen Bundesländer holen; den Mindestlohn anheben.

Wie soll nach den Corona- Einschnitten die Wirtschaft wieder in Schwung kommen?

Jessica Heller (CDU): Die deutsche Wirtschaft steht trotz der Pandemie gut dar. Aber viele Unternehmen und Arbeitnehmer hat es unverschuldet hart getroffen. Sie brauchen jetzt Planungssicherheit. Zukünftig braucht es eine modernisierte und digitale Verwaltung, für ein besseres Krisenmanagement.

Nadja Sthamer (SPD): Einige Corona-Bundeshilfen sind bis Ende 2021 begrenzt, das müssen wir überprüfen und eventuell verlängern. Wichtig ist, dass wir weiter investieren: in öffentliche Infrastruktur und digitale Bildung. Der Staat ist immer noch der beste Auftraggeber für die Wirtschaft.

Siegbert Droese (AfD): Wir müssen der Wirtschaft wieder eine konkrete Perspektive und Planungssicherheit bieten. Dafür darf es keine weiteren Lockdowns geben und die Steuerlast muss nachhaltig gesenkt werden. Die CO2-Steuer ist abzuschaffen und die Bürokratie muss zurückgefahren werden.

Peter Jess (FDP): Ich halte den Umgang mit dem Klimawandel für eine Riesenchance – genauso wie den Umweltschutz. Investitionen in entsprechende Forschung sind einfach kein „Kann“ mehr, sondern ein „Muss“. Daraus werden Produkte und Unternehmen entstehen, die wirtschaftlichen Erfolg mitbringen.

Sören Pellmann (Linke): Neuer Schwung geht nur mit neuen Technologien auf einem ökologischen Wachstumspfad. Die Träger dieses Strukturwandels brauchen zugleich gute Arbeit und gute Löhne, faire Tarifverträge, die Einschränkung der Leiharbeit und Arbeitszeitverkürzung.

Paula Piechotta (Grüne): Wir wollen Investitionsprogramme auflegen, um den Modernisierungsstau aufzulösen: Dazu gehören u.a. Investitionen in den Ausbau der Erneuerbaren Energien und der Digitalisierung, eine Steigerung der Forschungsförderung in Technologien wie Biotechnologie und Mikroelektronik.

Das Kraftwerk Lippendorf. Quelle: Jens Paul Taubert

Sollte im Kampf um Klima-Neu­tralität der Braunkohle-Ausstieg schon vor 2038 er­folgen?

Jessica Heller (CDU): Mit Blick auf das Klima sollte der Ausstieg so schnell wie möglich erfolgen. Mit Blick auf die Menschen müssen vor dem Jobverlust neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Parallel zu Klimaschutzmaßnahmen müssen viele Fördergelder für den Strukturwandel ausgegeben werden.

Nadja Sthamer (SPD): Ja, wenn wir es schaffen, die Erneuerbaren Energien weiter auszubauen und gleichzeitig soziale Schieflagen verhindern. Der Kohlekompromiss hat deshalb ja klar gesagt, dass der Ausstieg bis spätestens 2038 passieren soll. Die Energiewirtschaft ist da bereits Schritte gegangen.

Siegbert Droese (AfD): Die Reduzierung von CO2 -Emissionen und weitere Versorgungssicherheit geht nur durch eine Rückkehr zur Kernenergie – die sauberste und effizienteste Technik. Unsere europäischen Nachbarn machen das längst vor. Fest steht: Die Strompreise dürfen nicht noch weiter steigen.

Peter Jess (FDP): Ich habe diese Festlegung nie verstanden. Mit ordentlicher Bepreisung des CO2 -Ausstoßes und einer maximalen Menge rechnet sich die Braunkohle doch viel schneller schon nicht mehr. Die wird einfach zu teuer.

Sören Pellmann (Linke): Ja. Wir fordern Klimaneutralität bis 2035 und den Kohleausstieg bis 2030. Ein früherer Ausstieg ist aber abhängig von griffigen Lösungen für eine sichere und bezahlbare Energieversorgung. Ohne sie ist unser Ziel Klimagerechtigkeit nicht möglich.

Paula Piechotta (Grüne): Ja. Allein der enorme Anteil der Kohlekraftwerke am deutschen CO2 -Ausstoß zeigt uns, wieviel Spielraum wir gewinnen für unseren Weg zur Klimarettung in den Bereichen Mobilität und Gebäudesanierung, wenn wir diese Emissionen so schnell wie möglich aus dem Weg räumen.

Von LVZ