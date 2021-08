Leipzig

Landeszentrale für politische Bildung und die Medienhäuser im Freistaat veranstalten im Vorfeld der Bundestagswahl Foren in sämtlichen Wahlkreisen Sachsens. Die LVZ begleitet die Veranstaltungen in Leipzig sowie in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen. Dabei stellen sich die Direktkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien vor. Die Bürgerinnen und Bürger können kurz vor den Foren darüber mitentscheiden, welche Themen behandelt werden sollen. Die Moderatorinnen und Moderatoren kommen von Landeszentrale und LVZ.

Hier sind die Termine für die Wahlforen in Leipzig sowie in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen:

31. August – Wahlkreis Leipzig-Land: Frohburg, Schützenhaus.

1. September – Wahlkreis Leipzig-Süd: Propsteikirche.

2. September – Wahlkreis Nordsachsen: Eilenburg, Bürgerhaus.

6. September – Wahlkreis Leipzig-Nord: Tapetenwerk.

8. September – Wahlkreis Leipzig-Land: Grimma, Muldentalhalle.

15. September – Wahlkreis Leipzig-Süd: LVZ-Kuppel.

16. September – Wahlkreis Leipzig-Nord: Friedenskirche.

20. September – Wahlkreis Nordsachsen: Torgau, Kulturhaus.

Alle Veranstaltungen finden von 19 Uhr bis 21 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl wird wegen der Corona-Regeln je nach Veranstaltungsort begrenzt. Eine Anmeldung ist nicht nötig, für alle Besucherinnen und Besucher gilt aber die 3-G-Regel: Wer eingelassen werden will, muss geimpft, genesen oder getestet sein und einen entsprechenden Nachweis vorweisen.

