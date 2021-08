Leipzig

Wenn Holger Mann von seiner Kindheit erzählt, dann fragt man sich, wieso er nicht bei den Grünen gelandet ist. „Wir hatten Baumsterben im Erzgebirge“, erinnert sich der SPD-Landtagsabgeordnete. Schon in jungen Jahren engagierte er sich im Naturschutz, pflanzte Bäume, wurde Mitglied im Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) – wie sein Vater. „Am Küchentisch wurde über Politik diskutiert“, erzählt der 42-Jährige. Zur Wende stand die Familie dann in Annaberg mit Kerzen auf der Straße. „Da war der Peak in Leipzig schon durch.“

Im Erzgebirge gab es die Grünen praktisch nicht

Für den gebürtigen Dresdener wurde Leipzig aber bald zur Heimat: Hier studierte er Politikwissenschaft, Journalistik und Geschichte. Nach dem Abschluss war er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag und Geschäftsführer einer Entwicklungsgesellschaft im Neuseenland. In Leipzig lebt Mann heute mit seiner Familie, zu der drei Kinder zählen. Politisch beheimatet ist er von Beginn an bei der SPD – und eben nicht bei den Grünen: „Im Erzgebirge gab es die eigentlich nicht.“

Sozialdemokratisch geprägt wurde er durch die Mutter, das älteste von zehn Arbeiterkindern, und seinen Vater, der nach 1989 mehrmals den Job wechseln müssen. Holger Mann erkannte ungleiche Chancen und Bildungsmöglichkeiten als Thema. Und so kümmert er sich auch heute vor allem um diesen Bereich – im Landtag, dem er seit 2009 angehört, vorher war er Juso-Chef in Sachsen.

Anspruch auf Homeoffice einführen

Nun will Mann für den Wahlkreis 152 (Leipzig-Nord) in den Bundestag. Auch wenn es per Direktkandidat nicht klappt, gilt das Ticket als sicher: Er steht auf Platz 1 der Landesliste. Der Leipziger will sich in Berlin für eine Bafög-Reform einsetzen. Die Studienunterstützung müsse auf Ältere sowie Teilzeit-Studenten ausgeweitet und automatisch an die Inflation angepasst werden. Es fehle an Perspektiven für Nachwuchs-Wissenschaftler im akademischen Mittelbau; an außeruniversitären Einrichtungen existierten jede Menge prekärer Arbeitsverhältnisse.

Holger Mann will auch den heftig steigenden Kaltmieten entgegen wirken. 400.000 neue Wohnungen brauche es deutschlandweit jedes Jahr, 25 Prozent davon im sozialen Wohnungsbau. Wo neue Viertel entstehen, sollten alternative Beteiligungen berücksichtigt werden – etwa durch Selbstnutzer-Initiativen. Für Arbeitnehmer müsse, wo immer möglich, ein Anspruch auf mindestens 24 Tage Homeoffice im Jahr eingeführt werden.

Den Wert von Kompromissen darstellen

Eine zentrale Aufgabe sei es, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Der SPD-Mann plädiert dafür, Politik besser zu erklären: „Wir müssen den Wert von Kompromissen darstellen.“ Es brauche Ehrlichkeit: „Politik darf nicht so tun, als könne sie alles regeln. Und eine einzelne Partei kann nicht allem gerecht werden – dazu ist die Gesellschaft zu vielfältig.“

Schließlich müsse für mehr Eigeninitiative geworben werden. Es gebe viele Möglichkeiten, wie man etwas bewegen könne. Nicht nur in Parteien, sondern zum Beispiel auch in Bürgerinitiativen.

