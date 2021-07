Leipzig

Leipzig erwartet für die Bundestagswahl einen nie dagewesenen Briefwahl-Hype. Jeder Zweite könnte am 26. September darauf verzichten, seine Stimme in einem Wahllokal abzugeben und stattdessen vorab per Briefwahl an dem Urnengang teilnehmen. „Wir planen mit 200.000 Briefwählern“, sagte am Dienstag der Leiter des Amtes für Statistik und Wahlen, Christian Schmitt. Es ist derzeit völlig unklar, wie die Corona-Lage im September sein wird. „Wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen“, so Schmitt, der zugleich Wahlleiter ist.

Schon in den vergangenen Jahren war der Anteil der Briefwähler in Leipzig kontinuierlich gewachsen. Zur Bundestagswahl vor vier Jahren nutzten bereits 87.232 Wahlberechtigte diese Möglichkeit. Das waren 19,2 Prozent. 2013 waren es noch 58.301 Personen (13,6 Prozent).

Zwei Messehallen auf der Agra für Briefwahlauszählung gemietet

Vor einigen Jahren reichte noch die Uni-Mensa für die Auszählung der Briefwahlstimmen. „Dann sind wir zur letzen Wahl schon in die Gerda-Taro-Schule in eine Dreifeldturnhalle gezogen“, sagte Schmitt. „Für das, was uns jetzt möglicherweise erwartet, ist selbst das zu klein“, prophezeite er. „Deshalb haben wir zwei Messehallen auf dem Agra-Gelände gemietet.“ Damit könne die Briefwahl abgedeckt werden, selbst wenn sich jeder zweite Wahlberechtigte dafür entscheiden sollte. „Wir wissen nicht, ob es dazu kommen wird, aber wir wollen für alle Fälle gewappnet sein“, so Schmitt.

Dass die Briefwahl durch die Pandemie einen neuen Schub bekommen wird, lassen Wahlen erahnen, die in anderen Bundesländern unter Corona-Bedingungen bereits stattfanden. Schmitts Fazit: „Deutlich weniger Leute sind in die Wahllokale gegangen.“ So war die Wahlbeteiligung bei den Landeswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in diesem Jahr gegenüber 2016 zwar zurückgegangen, der Anteil der Briefwähler aber hatte sich nahezu verdoppelt.

Logistische Herausforderung für Organisatoren

Logistisch ist das ein Riesenproblem für den Wahlleiter: Wahlberechtigt sind 460.000 Leipzigerinnen und Leipziger. Einerseits muss die Zahl der Briefwahlbezirke an die erwarteten Briefwähler angepasst werden. Sie werden für die Bundestagswahl auf 176 Wahlbezirke aufgestockt. Andererseits können bei den 405 Wahllokalen, von denen mittlerweile 63 Prozent barrierefrei sind, keine Abstriche gemacht werden, auch wenn diesmal dort vermutlich deutlich weniger Wähler erscheinen.

Deshalb sind diesmal nach den Worten von Schmitt deutlich mehr Wahlhelfer als sonst im Einsatz. 5600 Leipzigerinnen und Leipziger haben ihre Bereitschaft bislang angezeigt. Sie werden Anfang August ihre offiziellen Berufungsschreiben von der Stadt erhalten. „Dann erfahren sie, wo und in welcher Funktion sie eingesetzt werden“, erklärte Michael Naber vom Amt für Statistik und Wahlen.

Keine Impfpflicht für Wahlhelfer

Bereits unterbreitet wurde den Wahlhelfern indes ein Impfangebot. „Wir hatten zwei Termine angesetzt. Der erste Termin war gut besucht, beim zweiten hatten wird schon Probleme, die Termine zu füllen“, sagte Amtsleiter Schmitt, der an die Wahlhelfer appellierte, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Eine Impfpflicht für Wahlhelfer bestehe allerdings nicht. „Sie sind gegenüber der Stadt auch nicht verpflichtet zu sagen, ob sie geimpft sind“, stellte Schmitt die Rechtslage dar. Vorgesehen seien jedoch Testangebote am 26. September. Welche Schutzvorkehrungen genau nötig sein werden, hänge von der Pandemielage im September und den dann gültigen Regelungen ab. Auf jeden Fall gibt es jedoch heute schon eine Hygienekonzept für alle Wahlräumlichkeiten.

Von Klaus Staeubert