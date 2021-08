Am Sonnabend beginnt in Leipzig der Wettlauf um die besten öffentlichen Werbeplätze zur Bundestagswahl. Was erwartet die Leipzigerinnen und Leipziger in den sechs Wochen bis zur Wahl am 26. September? Was haben die Parteien geplant – und wie viel Geld steht ihnen zur Verfügung? Ein Überblick.