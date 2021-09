Wahl in Leipzig und Sachsen

Wahlen in Nordsachsen

Gisela Thiele hat 320 Wählerinnen und Wähler im Rackwitzer Wahllokal in der Schule gegen 13 Uhr gezählt, das entspricht etwa einem Drittel der Wahlberechtigten und sei ein guter Wert. „Es war so, wie eigentlich immer. Nach manchen kann man die Uhr stellen, die kommen immer zur gleichen Zeit“, so die Helferin. Gisela Thiele ist seit 1989, seit der letzten Wahl in der DDR, bei Wahlen dabei. „1989 war es noch verpönt, in die Wahlkabine zu gehen. Da wurde der Stimmzettel öffentlich angekreuzt, obwohl es eine Kabine gab“, erinnert sich die 74-Jährige.