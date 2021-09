Leipzig

Seine Antwort auf die Frage zu seiner Motivation, sich politisch zu engagieren, lässt viel Freiraum: „Ich bin 2013 zur Politik gekommen, um der übergriffigen EU entgegenzuwirken“, antwortet Siegbert Droese auf eine Anfrage der LVZ. Mehr steht dazu nicht. Auch Droeses Angaben zu thematischen Schwerpunkten, für die er sich mit AfD-Mandat als Mitglied des Deutschen Bundestages einsetzen möchte, sind stichpunktartig: „Europapolitik, Außenpolitik, Migrationspolitik.“

Dafür hat der 1969 in Leipzig geborene Hotelkaufmann eine Menge dazu zu sagen, was Politik heute braucht, damit wieder mehr Menschen das Vertrauen in sie (wieder)finden. „Die Bürger wenden sich heute vielfach von der Politik ab, weil der Wählerwille und der Wählerauftrag von den Altparteien nicht ernstgenommen werden: Missliebige demokratische Stimmen wie die der AfD werden gezielt ausgegrenzt, während Anliegen und Probleme der breiten Bürgerschaft vom Elfenbeinturm der etablierten Politik ignoriert und diffamiert liegenbleiben. Für mehr Vertrauen in die Politik brauchen wir also eine Politik im Sinne der Bürger – Politiker und Parteien sollten ohne ideologische Scheuklappen und Verzerrungen im Interesse ihrer Wähler agieren. Auch der Missbrauch von politischer Verantwortung – wie zuletzt in den Korruptionsaffären von CDU/CSU geschehen und gesehen – muss konsequent aufgeklärt, geahndet und geächtet werden“, schreibt Droese.

Am 26. September wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Quelle: RND

Lesen Sie auch: Diese Leipzigerinnen und Leipziger treten zur Bundestagswahl an

Der 52-Jährige, der im Juli 1989 in den Westen floh und 1991 nach Leipzig zurückkehrte, ist Vorsitzender des AfD-Stadtverbandes Leipzig. Im September 2017 wurde er in den Bundestag gewählt. Seitdem war er bis Februar 2018 übergangsweise Vorsitzender der AfD Sachsen. Siegbert Droese gehört zur rechten Gruppierung der AfD „Der Flügel“ um den Thüringer AfD-Vorsitzenden Bernd Höcke.

Von lvz