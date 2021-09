Leipzig

Der Wahlkampf ist omnipräsent in diesen Tagen – das fängt bei den Plakaten an, und hört bei den sogenannten Triellen zur Prime-Time auf. Doch was bewegt Leipzigerinnen und Leipziger vor der Bundestagswahl? Welche Themen haben für sie die höchste Priorität? Die LVZ hat sich in der Leipziger Innenstadt umgehört – und hat Menschen mit ganz unterschiedlichen Anliegen getroffen.

Sehen Sie hier die Umfrage im Video:

Der 29-jährige Philipp Seidel fordert etwa die Politik auf, sich nicht in Einzelmaßnahmen zu verlieren. „Die Dinge müssen gemeinsam gedacht werden“, sagt er – egal, ob Klimaschutz, Bildung oder Strukturwandel. Er selbst hat seine Wahlentscheidung noch nicht getroffen – damit ist Seidel nicht allein: Gleich mehrere Menschen möchten spontan wählen gehen. „Ich bin noch hin- und hergerissen, auch wenn es Parteien gibt, die ich auf keinen Fall wählen würde“, sagt etwa Sophie Zschöchner (37).

Andere haben bereits per Briefwahl abgestimmt, schließlich wird in diesem Jahr auch ein Briefwahlrekord erwartet. Auch der Wahlkampf selbst sorgt für Diskussionen. So sagt die 29-jährige Jessica Prinz: „Der Wahlkampf findet nicht auf Augenhöhe statt, nicht mit allen Kandidaten wird gleich umgegangen.“ Student Weber kritisiert: Mir fehlen im Wahlkampf die Inhalte.“

Von LVZ/flo