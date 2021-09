Leipzig

460 000 Leipzigerinnen und Leipziger wählen am Sonntag nicht nur ihre Wunschpartei in den Bundestag. Sie entscheiden auch darüber, welche zwei Direktkandidatinnen oder -kandidaten aus Leipzig – unabhängig eines Parteiergebnisses – dem deutschen Parlament künftig angehören werden.

Leipzig ist dazu in die zwei gleich großen Wahlkreise 152 (Nord) und 153 (Süd) aufgeteilt. Im Norden konkurrieren 16 Frauen und Männer um das Direktmandat, im Süden sind es 14. Spannend: In beiden Fällen treten die direkt gewählten Abgeordneten wieder an, um ihr vor vier Jahren gewonnenes Mandat zu verteidigen.

Im Süden hatte im Jahr 2017 Sören Pellmann (44) den damaligen CDU-Amtsinhaber Thomas Feist mit gerade mal 1170 Stimmen Vorsprung geschlagen. Im Norden war es Jens Lehmann (53) gelungen, die Siegesserie der CDU fortzusetzen und den Zweitplatzierten, Christoph Neumann (AfD), mit 11 217 Stimmen auf Abstand zu halten. Die Christdemokraten hatten den Nord-Wahlkreis im Jahr 2009 der SPD abgenommen und dort seitdem ununterbrochen die Nase vorn.

Bundeswahlgesetz legt Reihenfolge auf dem Stimmzettel fest

Die LVZ stellt auf diesen beiden Seiten alle Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten vor. Entsprechend der Reihenfolge auf dem Stimmzettel sind sie auch auf diesen Seiten platziert. Die Anordnung ergibt sich laut Bundeswahlgesetz nach dem Zweitstimmenergebnis, das die jeweilige Partei bei der vergangenen Bundestagswahl im jeweiligen Bundesland eingefahren hatte. Alle übrigen Bewerberinnen und Bewerber werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

Deutschlandweit werden 299 Frauen und Männer mit der Erststimme der Bürgerinnen und Bürger direkt in den Bundestag gewählt – sie stellen damit die Hälfte der Sitze. Die andere Hälfte ergibt sich aus den Landeslisten und dem Zweitstimmenergebnis der Parteien. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate kann der Bundestag auch mehr als 598 Sitze haben.

Diese Ortsteile gehören zum Wahlkreis 152

Der Wahlkreis 152 umfasst den Leipziger Norden. Quelle: Frank Wolter

Alle Direktkandidaten auf einen Blick:

Christoph Neumann (AfD)

Christoph Neumann (AfD). Quelle: André Kempner

Christoph Neumann (56) tritt als Direktkandidat der AfD an. Er wurde in Leipzig geboren, ist verheiratet, hat zwei Kinder. Er war als PR-Berater in Moskau, München und Kiew und später als Unternehmer tätig. 2017 wurde er in den Bundestag gewählt. Seit 2019 gehört er zudem dem Stadtrat an. Auf der Landesliste der AfD steht er auf Platz 9. „Ich setze mich dafür ein, dass Deutschland nicht nur Zahlmeister der Welt ist, möchte Einfluss auf die internationale Rohstoffwirtschaft nehmen und dafür sorgen, dass eine faire und nachhaltige Entwicklungshilfe geleistet wird, damit Flüchtlingsströme verhindert werden“, sagt Neumann, der sich auch für eine Anbindung Leipzigs ans nationale Wasserstraßennetz einsetzt.

Jens Lehmann (CDU)

Jens Lehmann (CDU). Quelle: André Kempner

Jens Lehmann vertritt den Wahlkreis Leipzig-Nord seit 2017 als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter. Und er will, dass das so bleibt; in der Landesliste steht der Engelsdorfer nur auf Platz 7. Der 53-jährige Erzieher und frühere Radrenn-Profi war bereits 2004 in den Stadtrat gewählt worden. In Berlin will er sich für den Erhalt und Ausbau der sächsischen Bundeswehr-Standorte einsetzen, den Olympia-Stützpunkt Leipzig stärken und den Erweiterungsbau des SC-DHfK-Kanu-Leistungszentrums vorantreiben. Wenn Kommunen an finanzielle Grenzen stoßen, müsse der Bund die Sport-Infrastruktur vor Ort stärken – etwa beim Schwimmhallenbau. Lehmann ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.

Nina Treu (Die Linke)

Nina Treu (Linke) Quelle: André Kempner

Nina Treu tritt für die Linke als Direktkandidatin in Leipzig-Nord an. Die 36-Jährige ist in Bayern aufgewachsen, studierte Politikwissenschaft und Volkswirtschaft in Heidelberg und Paris. Seit 2011 lebt Treu in Leipzig. Sie ist Mitbegründerin des Leipziger Konzeptwerks Neue Ökonomie. Die Denkfabrik tritt für eine sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft ein. Auf der Landesliste ihrer Partei steht sie auf Platz 7. Wichtig ist ihr, für ein gutes Leben aller, billigere Mieten, lebenswertere Städte oder gut bezahlte Jobs zu sorgen. Eines ihrer Themen ist der Klimawandel. „Dafür brauchen wir aber einen Systemwandel statt grünem Kapitalismus“, sagt sie. Arbeit, Einkommen und Vermögen müssten massiv umverteilt werden.

Holger Mann (SPD)

Holger Mann (SPD). Quelle: André Kempner

Er tritt im Nord-Wahlkreis als Direktkandidat an, sein Einzug in den Bundestag ist aber sicher: Holger Mann steht auf Platz 1 der SPD-Landesliste. Der 42-Jährige hat Politikwissenschaft, Journalistik und Geschichte studiert, war wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag und Geschäftsführer einer Entwicklungsgesellschaft im Neuseenland. Sein aktuelles Landtagsmandat will der Wissenschaftspolitiker nach dem Einzug in den Bundestag niederlegen. Als Schwerpunkte für Berlin sieht er eine massive Stärkung des sozialen Wohnungsbaus sowie eine Bafög-Reform. Zudem bräuchten Nachwuchs-Wissenschaftler im akademischen Mittelbau bessere Perspektiven. Mann ist verheiratet und hat drei Kinder.

René Hobusch (FDP)

Rene Hobusch (FDP. Quelle: André Kempner

Réne Hobusch ist Direktkandidat der FDP. Der 44-Jährige arbeitet als Rechtsanwalt. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern, seine Leidenschaft ist das Bergwandern. Hobusch steht auch auf Platz 12 der Landesliste der Sachsen-FDP. Als Präsident des Verbandes Haus & Grund in Sachsen vertritt er die Interessen privater Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümer. Er setzt sich für eine Stärkung der Grund- und Freiheitsrechte ein, die zuletzt durch die Pandemie eingeschränkt wurden. Hobusch macht sich auch für einen attraktiveren öffentlichen Nahverkehr stark, nicht zuletzt aus Gründen des Klimaschutzes. „Man muss sich um die echten Probleme kümmern, und nicht nur über CO2 diskutieren“, sagt er.

Marie Rose Müser (Grüne)

Marie Rose Müser (Grüne). Quelle: André Kempner

Marie Müser tritt für Bündnis 90/Die Grünen im Leipziger Norden an. Ihre Partei hat die 23-Jährige auf Platz 7 der Landesliste gesetzt. Die gebürtige Leipzigerin absolvierte ihr Abitur am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Gohlis. Derzeit studiert sie Politik- in Kombination mit Wirtschaftswissenschaften in Halle. Dort muss sie noch die Bachelorarbeit beenden. „Ich brenne wahnsinnig für Politik und beschäftige mich sehr intensiv damit, wie politische Konzepte umgesetzt werden können“, sagt sie. Müser will Rahmenbedingungen für eine ambitionierte und soziale Klimapolitik gestalten, das Steuer- und Abgabensystem reformieren, um die Wirtschaftsordnung nachhaltiger, fairer und gerechter zu gestalten.

Katharina Christina Subat (Die Partei)

Katharina Subat (Die Partei). Quelle: privat

Katharina Subat kandidiert für „Die Partei“. Der Name ist ein Akronym und steht für Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, die vor 17 Jahren vom Ex-Chefredakteur des Satiremagazins Titanic, Martin Sonneborn, gegründet wurde. Subat ist 32 Jahre alt, Mutter und ledig. Sie arbeitet als Sprachfachkraft und begründet ihre Kandidatur so: „Ich trete an, weil ich es kann!“ Im Bundestag werde sie die Initiative „Leipzig raus aus Sachsen!“ unterstützen. Dafür sammelt die Partei derzeit 7000 Unterschriften zur Beantragung eines Volksbegehrens. Außerdem will sie „das Matriarchat vorantreiben und die alten weißen Männer aus dem Bundestag schieben“.

Thomas Weidinger (Freie Wähler)

Thomas Weidinger (Freie Wähler). Quelle: privat

Thomas Weidinger tritt für die Freien Wähler an. Der 59 Jährige hat Rechtswissenschaften studiert und arbeitet als Rechtsanwalt. Weidinger ist geschieden und hat einen erwachsenen Sohn. „Deutschland“, sagt er, „benötigt einen parteiübergreifenden Konsens für einen Neustart nach der Corona-Pandemie.“ Er setzt sich für steuerliche Entlastungen und Bürokratieabbau insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, für eine technologieoffene und ideologiefreie Klimapolitik sowie für gleiche Bildungschancen unabhängig vom Geldbeutel der Eltern ein. Einen erneuten Lockdown lehnt er ab. Er stehe, sagt Weidinger, für eine „Politik des gesunden Menschenverstandes“.

Rahel Wehemeyer-Blum (ÖDP)

Rahel Wehemeyer-Blum (ÖDP). Quelle: privat

Rahel Wehemeyer-Blum bewirbt sich als Kandidatin der Ökologisch-demokratischen Partei für ein Bundestagsdirektmandat. Sie ist 37 Jahre alt und Mutter von zwei Kindern. Sie hat eine Ausbildung zur Erzieherin auf dem zweiten Bildungsweg absolviert und kandidiert, „damit sich endlich etwas verändert“. Die bisherige Politik habe alles getan, um drängende Probleme entweder nicht anzugehen oder aufzuschieben. „Besonders die Probleme, die sie selbst verursacht hat.“ Die ÖDP werde den etablierten Parteien Druck machen, „um endlich etwas zu tun“. Wehemeyer-Blum: „Dabei muss nicht immer so viel Geld im Spiel sein, denn auch mit wenig Mitteln lässt sich viel erreichen.“

Gudrun Kimmerle (MLPD)

Gudrun Kimmerle (MLPD). Quelle: privat

Gudrun Kimmerle kandidiert für die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands. Die 64-Jährige ist in einer festen Partnerschaft und von Beruf Heilerziehungspflegerin und Mechanikerin. Sie lebt nach eigenem Bekunden im „Unruhestand“. „Zur Bundestagswahl trete ich an, weil eine sozialistische Alternative gegen die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus dringlicher denn je ist, entgegen der herrschenden Stimmungsmache, der Kapitalismus sei alternativlos.“ Kimmerle vertritt die Forderung „gleicher Lohn für gleiche Arbeit in Ost und West“ und hält einen gesamtgesellschaftlichen Paradigmenwechsel in Produktion und Konsumtion zum Umweltschutz für nötig. Sie fordert ein Verbot faschistischer Organisationen.

Kerry Charles Cherki (Die Basis)

Kerry Charles Cherki (Die Basis). Quelle: privat

Kerry Charles Cherki (50) tritt für die Basis an. Der Diplombetriebswirt ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seit einem Motorradunfall 1999 sitzt er im Rollstuhl. Er ist unter anderem Vorsitzender des Leipzig Querschnitt e.V. und der Gesellschaft für integrale Ökologie und Sozialforschung. Sein Credo: „Freiheit lässt sich nicht einsperren. Für mich habe ich die drei großen D formuliert: Dialog, Diskussion, Diskurs. Wir sind dazu angehalten, im Dialog zu bleiben. Diskussion muss erlaubt sein und ist in einer freiheitlichen Gesellschaft wichtig. Diskussion mit Respekt und gegenseitiger Achtung! Im Diskurs können wir uns persönlich und gesellschaftlich auf nachhaltige Ergebnisse sowie Lösungen verständigen.“

Kristina Weidner (Die Humanisten)

Kristina Weidner (Die Humanisten). Quelle: privat

Kristina Weidner tritt für die Humanisten an. Die 32-jährige gebürtige Leipzigerin ist ledig. Sie arbeitet als leitende medizinische Fachangestellte in einer dermatologischen Praxis, ist nebenberuflich in Impfzentren in und um Leipzig tätig und sagt von sich: „Mein Herz brennt für Leipzig!“ Sie will in den Bundestag, „weil wir rationale und vor allem fortschrittliche Politik brauchen“. Der Mensch müsse dabei als Individuum im Mittelpunkt stehen. Dogmen, Ideologien, Lobbyisten und religiöse Gemeinschaften dürften politische Entscheidung nicht beeinflussen. Handlungsbedarf sieht sie bei der Digitalisierung, in der Klima-, Gesundheits- und Bildungspolitik, bei der Sterbehilfe und der Drogenpolitik.

Ronald Härtlein (Leipziger für Leipzig)

Ronald Härtlein (Ein Leipziger für Leipzig). Quelle: privat

Roland Härtlein kandidiert als Parteiloser auf dem Wahlvorschlag „Ein Leipziger für Leipzig“. Er ist 41 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Das Thema Bildung motivierte ihn besonders zur Bewerbung. Die pandemiebedingten Einschnitte der letzten anderthalb Jahre hätten die Defizite im Schul- und Bildungssystem offenbart, sagt er. Diese Probleme würden auf den Rücken der Jüngsten ausgetragen, obwohl sie das Rückgrat und die stabile Säule der Zukunft der Gesellschaft sein sollten. Härtlein: „Aus diesem Grund sollten wir jetzt das System verbessern und im Zusammenhang mit einer passenden Digitalisierung grundlegend die gleichen Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.“

Karl-Heinz Hummitzsch (Karl kommt)

Karl-Heinz Hummitzsch (Karl kommt). Quelle: privat

Karl-Heinz Hummitzsch kandidiert unter dem Stichwort „Karl kommt“ als Einzelkandidat. Der 73-jährige wurde in Hamburg geboren. Er ist seit mehr als 50 Jahren verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder, arbeitete in Asien und ist seit 1995 selbstständig. Er wolle einen Beitrag zur „immer noch nicht vollzogenen Verbindung zwischen Ost und West“ leisten. Auf seiner Internetseite schreibt er auch von „globalen Mächten des Kommerzes“, die „nach politischer Machtübernahme“ strebten und führt als Beleg dafür die Verbannung eines Verschwörungstheoretikers („unseres verdienten Ken Jebsen“) von Google-Plattformen an. Die Corona-Maßnahmen hätten aus seiner Sicht „allesamt nichts gebracht oder verhindert“.

Ralf Detlef Kohl (Wir sind Leipziger)

Ralf Detlef Kohl (Wir sind Leipziger). Quelle: André Kempner

Ralf Detlef Kohl ist ein parteiunabhängiger Einzelkandidat. Der 56-jährige Funkmechaniker ist ledig und kinderlos und so etwas wie der Unverzagte der Leipziger Politik. Dreimal schon kandidierte er für den Landtag und jetzt das zweite Mal für den Bundestag. Seine Motivation: „Deutschland braucht mehr direkte Demokratie.“ Er wolle daher vor Abstimmungen im Bundestag die Menschen vor Ort entscheiden lassen, wie er sich verhalten soll. „Ich sehe mich als verlängerten Arm meines Wahlkreises.“ Mehr Wahlgerechtigkeit verspricht er sich unter anderem davon, wenn einem Direktbewerber, der für eine Partei antritt, die Anzahl der Zweitstimmen seiner Partei von seinem Ergebnis abgezogen werden.

Martin Bayer (www.zeitkaufhaus.de Martin Bayer)

Martin Bayer (www.zeitkaufhaus.de Martin Bayer). Quelle: privat

Martin Bayer tritt als Einzelbewerber auf dem Wahlvorschlag „www.zeitkaufhaus.de Martin Beyer“ an. Er hat eine Partnerin und zwei Kinder. Sein Alter beschreibt er vage: „18 bis 65 Jahre, je nach körperlich-geistig-emotionaler Verfassung.“ Der angestellte Industriekaufmann und Soloselbständige im Nebenerwerb stellt den Klimawandel in seinen Mittelpunkt und sagt: „Seit 100 Jahren wird – wenn, dann insbesondere – geredet. Handeln sollen die anderen. Nicht keiner darf belastet werden, sondern wir alle müssen belastet werden – für unsere Zukunft und die unserer Kinder und deren Nachkommen. Meine Instrumente lauten insbesondere Zeitkaufhaus und Stadtkümmerei (als Ersatz für Hartz IV).“

Von Klaus Staeubert