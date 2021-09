Leipzig

460 000 Leipzigerinnen und Leipziger wählen am Sonntag nicht nur ihre Wunschpartei in den Bundestag. Sie entscheiden auch darüber, welche zwei Direktkandidatinnen oder -kandidaten aus Leipzig – unabhängig eines Parteiergebnisses – dem deutschen Parlament künftig angehören werden.

Leipzig ist dazu in die zwei gleich großen Wahlkreise 152 (Nord) und 153 (Süd) aufgeteilt. Im Norden konkurrieren 16 Frauen und Männer um das Direktmandat, im Süden sind es 14. Spannend: In beiden Fällen treten die direkt gewählten Abgeordneten wieder an, um ihr vor vier Jahren gewonnenes Mandat zu verteidigen.

Im Süden hatte im Jahr 2017 Sören Pellmann (44) den damaligen CDU-Amtsinhaber Thomas Feist mit gerade mal 1170 Stimmen Vorsprung geschlagen. Im Norden war es Jens Lehmann (53) gelungen, die Siegesserie der CDU fortzusetzen und den Zweitplatzierten, Christoph Neumann (AfD), mit 11 217 Stimmen auf Abstand zu halten. Die Christdemokraten hatten den Nord-Wahlkreis im Jahr 2009 der SPD abgenommen und dort seitdem ununterbrochen die Nase vorn.

Bundeswahlgesetz legt Reihenfolge auf dem Stimmzettel fest

Die LVZ stellt auf diesen beiden Seiten alle Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten vor. Entsprechend der Reihenfolge auf dem Stimmzettel sind sie auch auf diesen Seiten platziert. Die Anordnung ergibt sich laut Bundeswahlgesetz nach dem Zweitstimmenergebnis, das die jeweiligen Partei bei der vergangenen Bundestagswahl im jeweiligen Bundesland eingefahren hatte. Alle übrigen Bewerberinnen und Bewerber werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

Deutschlandweit werden 299 Frauen und Männer mit der Erststimme der Bürgerinnen und Bürger direkt in den Bundestag gewählt – sie stellen damit die Hälfte der Sitze. Die andere Hälfte ergibt sich aus den Landeslisten und dem Zweitstimmenergebnis der Parteien. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate kann der Bundestag auch mehr als 598 Sitze haben.

Diese Ortsteile gehören zum Wahlkreis 153

Der Wahlkreis 153 umfasst den Leipziger Süden. Quelle: Frank Wolter

Alle Direktkandidaten auf einen Blick

Siegbert Droese (AfD)

Siegbert Droese (AfD). Quelle: privat

Siegbert Droese (51) ist Direktkandidat der AfD im Leipziger Süden. 2017 wurde er erstmals in den Bundestag gewählt. Droese, der im Sommer 1989 aus der DDR geflohen und 1991 nach Leipzig zurückgekehrt war, ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Er erlernte den Beruf des Hotelkaufmanns und war viele Jahre selbstständig in der Hotel- und Gastronomiebranche tätig. Der Leipziger AfD-Vorsitzende gehört seit 2019 dem Stadtrat an. Auf der Landesliste der AfD zur Bundestagswahl steht er auf Platz 3. Droese setzt sich besonders für ein besseres Verhältnis zu Russland ein. „Außenpolitisch ist eine Friedenspolitik mit Russland dringlicher denn je“, ist er überzeugt. Russland sei Partner und kein Feind.

Jessica Heller (CDU)

Jessica Heller (CDU). Quelle: André Kempner

Jessica Heller tritt für die CDU als Direktkandidatin an. Die 31-Jährige, die zudem auf der Landesliste (Platz 6) ihrer Partei steht, wurde in Zwenkau geboren. Sie lebt mit ihrem Partner in Hartmannsdorf, arbeitet als Krankenschwester am Leipziger Uniklinikum, verfügt über nationale und internationale Erfahrungen in der Pflege. Seit 2014 ist Heller Stadträtin. Ihr großes politisches Thema ist die Pflege im Gesundheitswesen. „Im aktuellen Bundestag mit 709 Abgeordneten sitzt ja keine Handvoll Pflegekräfte. Da kann Politik auch nicht besser werden“, beklagt sie. Das soll sich mit ihr ändern. Auch die Digitalisierung und Klimaschutz, der die Menschen mitnimmt, stehen bei ihr ganz oben auf der Agenda.

Sören Pellmann (Die Linke)

Sören Pellmann (Linke). Quelle: André Kempner

Sören Pellmann (44) will sein Wahlkreisdirektmandat im Leipziger Süden verteidigen. Er hatte 2017 als erster Linker einen Bundes­tagswahlkreis außerhalb von Berlin direkt gewonnen. Vor seiner Abgeordnetentätigkeit arbeitete Pellmann als Grundschullehrer. Seit 2009 ist er Mitglied des Stadtrates, seit 2012 Vorsitzenden der Linksfraktion. Pellmann ist verheiratet und Sohn des Historikers und langjährigen sächsischen Landtagsabgeordneten Dietmar Pellmann (1950-2017). Die Bekämpfung von Kinder- und Altersarmut steht für ihn ebenso wie der Einsatz für die Belange von Menschen mit Behinderung im Mittelpunkt seiner politischen Arbeit. Auf der Landesliste der Linken steht er auf Platz 2.

Nadja Sthamer (SPD)

Nadja Sthamer (SPD). Quelle: André Kempner

Nadja Sthamer will im Wahlkreis Süd für die Leipziger SPD als Direktkandidatin in den Bundestag einziehen. Die 31-Jährige, die zwei kleine Kinder hat und in Partnerschaft lebt, ist im sächsischen Vogtland geboren. Seit 2008 wohnt sie in Leipzig, hat hier an der Uni Politikwissenschaft und Religionswissenschaft studiert. Die SPD hat sie auf Platz 6 ihrer Landesliste gesetzt. Sthamer kämpft für eine solidarische Politik, die wirtschaftliche Egoismen eindämmt, die soziale Gerechtigkeit als Kernziel hat und die Freiheit der individuellen Lebensführung garantiert. Konzentrieren möchte sie sich auf Familienpolitik und will für eine Kindergrundsicherung kämpfen. „Ich bin ein positiver Mensch und packe gerne an“, sagt sie.

Peter Jess (FDP)

Peter Jess (FDP). Quelle: André Kempner

Peter Jess ist der „Mann mit Hut“. Der 40-jährige FDP-Direktkandidat spielt mit dem Foto auf seinen Wahlplakaten auf seinen Beruf an: Er ist Zimmerermeister und arbeitet aktuell im Holzgroßhandel. Jess wurde in Eilenburg geboren, wuchs in Gohlis und Großpösna auf und lebt seit 2014 wieder in Leipzig. Er ist Anhänger des Fußballklubs BSG Chemie. Er steht auch auf Platz 10 der Landesliste der sächsischen FDP. Seine Mission: „Mehr Handwerker in den Bundestag!“ Nur sieben Prozent der Bundestagsabgeordneten hätten einen handwerklichen beruflichen Hintergrund, sagte er, dabei arbeite jeder Fünfte in Deutschland als Handwerker. Zudem tritt er für ein flexibles Renteneintrittsalter ab 60 Jahre ein.

Paula Louise Piechotta (Grüne)

Paula Piechotta (Grüne). Quelle: André Kempner

Paula Piechotta bewirbt sich für die Grünen um das Direktmandat. Zudem steht sie auf der Landesliste ihrer Partei auf Platz 1. Piechotta wurde in Gera geboren. Die 34-Jährige, die in einer Partnerschaft lebt, studierte Human- und Molekularmedizin in Jena, promovierte in Biophysik und ist seit 2020 Fachärztin für Radiologie. Sie arbeitet an der Leipziger Uniklinik. Seit 2010 ist sie für die Grünen auf Bundes- und Landesebene aktiv. 2014 war sie mit den Themen Gesundheit, Drogenpolitik und Pflege an den Koalitionsverhandlungen der ersten rot-rot-grünen Landesregierung in Thüringen beteiligt. Sie fordert bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen, konequenten Klimaschutz und eine „klare Kante“ gegen die AfD.

Thomas Kumbernuß (Die Partei)

Thomas Kumbernuß, (Die Partei). Quelle: André Kempner

Thomas Kumbernuß tritt für „Die Partei“ an, einer Bewegung, deren Markenkern die Satire ist. Der Name ist ein Akronym und steht für Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, die vor 17 Jahren vom früheren Chefredakteur des Satiremagazins Titanic, Martin Sonneborn, gegründet wurde. Kumbernuß ist 50 Jahre alt, ledig, ist von Beruf Landmaschinen-Traktoren-Schlosser. Er sitzt im Leipziger Stadtrat und gehört der Linken-Fraktion an. Als Ziel, das er im Bundestag anstrebt, nennt Kumbernuß die Forderung „Leipzig raus aus Sachsen!“. Dafür sammelt seine Partei derzeit 7000 Unterschriften, mit denen sie einen Antrag für ein Volksbegehren stellen will.

André Soudah (Freie Wähler)

Andre Soudah (Freie Wähler). Quelle: André Kempner

André Soudah ist der Direktkandidat der Freien Wähler im Leipziger Süden. Er ist 45 Jahre alt und verheiratet. Soudah hat Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Informatik und Wirtschaftspädagogik studiert, ist Inhaber einer Strategie- und Managementberatung und leidenschaftlicher Imker. Auf die Frage, warum er für den Bundestag kandidiert, sagt er: „Ich liebe diese Stadt, hier bin ich zu Hause. Wir Freien Wähler sind nicht auf Machtpolitik aus, sondern suchen pragmatische Lösungen für den Ort, an dem die Menschen zu Hause sind.“ Er sieht sich nicht als Politiker, sondern als „engagierter Bürger dieser Stadt, der für alle wählbar ist“ und der anstelle von Ideologie und Machtstreben pragmatische Lösungen setzt.

Thomas Köhler (Piraten)

Thomas Köhler (Piraten). Quelle: privat

Thomas Köhler vertritt die Piratenpartei im Leipziger Stadtrat, nun zieht es den 64-Jährigen auch in den Bundestag. Sein Credo lautet „Freiheit – Würde – Teilhabe“. Köhler ist verheiratet. Der Ingenieur für Kfz-Technik hat selbst fast zehn Jahre lang im Mindestlohnbereich gearbeitet und ist aufgrund einer Schwerbehinderung in Rente. „Barrierefreiheit ist mehr als Rampen oder Aufzüge“, meint er. Deshalb fordert er: „Teilhabe-Barrieren, ob nun wegen Behinderungen, Geld, Geschlecht oder äußeren Merkmalen müssen abgebaut werden.“ Er kritisiert die Ökonomisierung der Gesellschaft, etwa in Schulen und Krankenhäusern, und tritt für das Recht auf freien Zugang zum Internet für alle ein.

Tobias Kretschmer (ÖDP)

Tobias Kretschmer(ÖDP). Quelle: Marcus Lieder

Thomas Kretschmer tritt für die Ökologisch-Demokratische Partei an. Der 31-jährige arbeitet als biomedizinischer Wissenschaftler am Umweltforschungszentrum in Leipzig, ist ledig und kinderlos. Er steht für einen ökologischen und sozial-gerechten Klima- und Umweltschutz. „Wohnen, Arbeiten, gesund leben und eine gerechte Zukunft für alle zu schaffen, kann uns gemeinsam gelingen, wenn wir die politischen Weichen für mehr Gemeinwohl und nachhaltiges Wirtschaften jetzt stellen und die Klimakrise in den Griff bekommen“, ist er überzeugt. Dafür brauche es im Bundestag „frischen Parteiwind, Vielfalt, neue Gesichter und Menschen“, die sich für die wichtigen Themen dieser Zeit einsetzen.

Philipp Gäbel (MLPD)

Philipp Gäbel (MLPD). Quelle: privat

Philipp Gäbel ist 34 Jahre alt. Er tritt für die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands an. Gäbel studierte Latein und Altgriechisch auf Lehramt (Master of Education) und absolvierte anschließend ein Referendariat in Berlin (Studienassessor). Er arbeitet als Gymnasiallehrer, ist ledig und hat keine Kinder. „Ich trete zur Bundestagswahl an, weil keine der anderen Parteien und Kandidaten das tut, was ursächlich für viele Krisen unserer Zeit – wie Klimawandel, Pandemien, Mietverdrängung – ist: die Systemfrage stellen„, sagt er. Zudem täte es seiner Meinung nach dem Bundestag gut, auch mal Arbeiter und Arbeiterinnen und „die viel beklatschten Systemrelevanten“ in seinen eigenen Reihen zu sehen.

Matti Rabold (Die Basis)

Matti Rabold (Die Basis). Quelle: privat

Matti Rabold wurde 1970 in Zwenkau geboren, ist Vater von vier Kindern. Er studierte an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig, ist Meister für Veranstaltungstechnik und Firmeninhaber. Er tritt für basisdemokratische Verfahren bei politischen Entscheidungen ein und kritisiert Politik, die versucht, Herausforderungen mit technokratischen Lösungen zu begegnen, die oft Folge von Selbstüberschätzung und falscher Prioritäten seien und später korrigiert werden müssten. „Eine Zukunft ist nur im Einklang von Mensch und Natur möglich“, sagt er. „Wir brauchen Wissenschaft, Technologie und Spiritualität, um diesen Einklang zu erreichen und für alle Menschen ein gutes Leben zu garantieren.

Jonas Lehn (Die Humanisten)

Jonas Lehn (Die Humanisten). Quelle: privat

Jonas Lehn ist Kandidat der Partei Die Humanisten. Der Ökotoxikologe ist 31 Jahre alt und, verheiratet. Er tritt für eine sachliche, faktenbasierte und rationale Politik ein, die die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft annimmt. „Klimawandel, eine zunehmende Weltbevölkerung und damit einhergehende Ressourcenknappheit sind die Aufgaben, mit denen wir uns gesamtgesellschaftlich jetzt auseinandersetzen müssen und an denen dogmatische Vorstellungen und festgefahrene Ideologien scheitern“, sagt er. Deutschland und Europa sieht er durch eine rationale, progressive und humanistische Politik in einer weltweiten Vorreiterrolle, um diese komplexen Fragestellungen zu meistern.

Ulrika Schöllner (DK Schöllner)

Ulrika Schöllner (DK Schöllner). Quelle: privat

Ulrika Schöllner bewirbt sich als parteiunabhängige Kandidatin für ein Direktmandat. Sie ist 62 Jahre alt, lebt getrennt und hat zwei Kinder. Sie arbeitet als IT-Consultant. Das Parteiensystem betrachtet sie „als Fehlkonstruktion, ein Relikt des 20. Jahrhunderts“. Die Corona-Krise habe gesellschaftliche Probleme sichtbar werden lassen und sei für sie ein Wendepunkt gewesen. Ihre Vision: ein politisches System ohne prägenden Parteieneinfluss. „Nur über Werteorientierung wird Politik den Menschen dienen, können Machtmissbrauch und ausufernder Lobbyismus verhindert werden“, meint sie. Nur so ließen sich Gesellschaft und Marktwirtschaft menschengerecht und gemeinwohlorientiert umbauen.

Von Klaus Staeubert