Leipzig

Endspurt im Bundestagswahlkampf: Seit mehreren Wochen treffen die Direktkandidaten im Leipziger Süd-Wahlkreis 153 nun schon bei verschiedenen Gesprächsrunden aufeinander. Sie haben dabei nicht nur sich und die Positionen der anderen kennengelernt, sondern auch ein Gespür dafür entwickeln können, mit wem die Chemie stimmt und mit wem weniger. Zeit also für die Gretchenfrage: Mit wem könnten Sie sich die Regierungskoalition nach der Bundestagswahl am 26. September vorstellen?

Die Antwort darauf gaben die Direktkandidaten der sechs im Bundestag vertretenen Parteien am Mittwochabend beim zweiten gemeinsamen Wahlkreisforum von LVZ und sächsischer Landeszentrale für politische Bildung in der LVZ-Kuppel am Peterssteinweg, das live vor Ort 95 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten. Und die Antwort fiel glasklar aus.

„Hauptsache nicht mehr GroKo“

Sören Pellmann (44, Linke), Nadja Sthamer (31, SPD) und Paula Piechotta (34, Grüne) streben danach eine rot-rot-grüne Regierungskoalition an. „Es ist wichtig, dass wir endlich eine Regierung des Aufbruchs bekommen. Hauptsache nicht mehr GroKo“, sagte Piechotta. Jessica Heller (31, CDU), Siegberg Droese (52, AfD) und Peter Jess (40, FDP) lehnen Rot-Rot-Grün ab. Für Droese offenbar schon aus einem einfachen Grund: Deutschland, sagt er, sei ja heute schon „ein Sanierungsfall“.

Rot-Rot-Grün ist das einzige realistische Wunschbündnis der Wahlkämpfer im Leipziger Süden. Denn für keine andere Koalition finden sich bei den sechs Direktkandidaten mindestens drei Partner – und die werden nach allen bisherigen Umfragen für eine Regierungsbildung diesmal gebraucht. Eine Neuauflage der Großen Koalition hätte nach jetzigem Stand keine Chance für ein Fortführung, sie käme auf keine Mehrheit.

Kenia- und Deutschlandkoalition sind unerwünscht

Eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen – wie sie in Sachsen derzeit regiert – können sich nur die beiden Kandidaten von CDU und AfD vorstellen, die Bewerber von Linken und SPD halten davon nichts, die von FDP und Grünen enthielten sich und gossen damit bei Pellmann Öl ins Feuer: „Ich habe die Sorge“, sagte er, „dass es eine Neuauflage der GroKo mit grünem Anstrich gibt.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch eine Deutschlandkoalition (CDU, SPD, FDP) nach dem Vorbild Sachsen-Anhalts käme nur für die Kandidaten der CDU und FDP in Frage, nicht aber für die Bewerberinnen von SPD und Grünen. Der AfD-Mann – mit dessen Partei keiner der anderen Direktkandidaten in einem Regierungsbündnis zusammenarbeiten will – konnte sich zu keiner Haltung durchringen, ob er nun die Deutschlandkoalition gut oder schlecht finden soll.

Ampel als Alternative zu Rot-Rot-Grün

Nicht gewünscht, aber auch nicht grundsätzlich ausgeschlossen haben die Kandidaten allerdings eine Ampelkoalition von SPD, FDP und Grünen. Eine klare Haltung dazu haben lediglich Jess (FDP – ja) und Pellmann (Linke – nein). Dass Heller (CDU) und Droese (AfD) dazu keine klare Haltung äußern wollten – geschenkt. Aber dass Piechotta (Grüne) und Sthamer (SPD) in der Frage der Ampel sich nicht auf ein deutliches Ja oder Nein festlegen wollten, dürfte aus rein wahltaktischem Kalkül erfolgen. Wenn es nicht mit Rot-Rot-Grün klappen sollten, wollen sich die beiden zumindest die Ampel-Option offenhalten.

Von Klaus Staeubert