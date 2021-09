Leipzig

Nicht kleckern, sondern klotzen – so scheint diesmal das Motto der Leipziger Linken im Bundestagswahlkampf zu lauten. Schon in den vergangenen Wochen hatte die Partei viel Politprominenz an die Pleiße geholt. Sahra Wagenknecht war da, ebenso die Bundestagsfraktionsvorsitzende Amira Mohammed Ali und die sächsische Frontfrau Katja Kipping. Zum Ende des Wahlkampfes machten am Donnerstagnachmittag auch noch Parteivorsitzende und Spitzenkandidatin Janine Wissler und das wohl bekannteste Gesicht der Linken, Gregor Gysi, in Leipzig Station. Wahlkampfhöhepunkt mit Hunderten Anhängern vor dem Mendebrunnen auf dem Augustusplatz, zwischen Kinder-Hüpfburg und Musikeinlagen von Tobias Thiele und „Ole Pistole“.

„Politikwechsel gibt es nur mit der Linken“

Dass die Linke mit so großer Kapelle auf den 26. September, den Tag der Bundestagswahl, zusteuert, hat einen guten Grund. Sie will das vor vier Jahren von Sören Pellmann gewonnene Direktmandat im Leipziger Süden unbedingt verteidigen. „Wenn das gelingt“, sagte Wissler, „dann wäre das ein wichtiges Zeichen“. Die Partei macht sich aber auch Hoffnungen auf einen Wahlkreiserfolg von Nina Treu im Norden der Stadt.

„Es gibt eine gute Chance, dass die Union in der Opposition landet“, so Wissler. „Aber einen Politikwechsel gibt es nur mit der Linken.“ Sie setzte an diesem Nachmittag vor allem auf das Thema soziale Gerechtigkeit. Nur mit ihrer Partei bekämen „die Menschen, die viel zu wenig gehört werden, eine laute Stimme im Bundestag“. Fast drei Millionen Kinder lebten in Deutschland in Armut, in einem Land, in dem es „Geld wie Heu“ gebe. „45 Familien haben so viel wie die Hälfte der Bevölkerung“, hob sie hervor und machte damit deutlich, warum die Linke eine Umverteilung des Reichtums für dringend geboten hält.

Kinder und Jugendliche bräuchten bessere Bildungschancen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Löhne, von denen sie leben können. „Niemand sollte für unter 13 Euro die Stunde arbeiten“, forderte Wissler einen höheren gesetzlichen Mindestlohn. In den Krankenhäusern müssten die Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt stehen – und nicht die Gewinne von Gesundheitskonzernen.

Linken-Bundesvorsitzende und Spitzenkandidatin, Janine Wissler, und Gregor Gysi Quelle: André Kempner

Linken-Urgestein Gysi sprach sich für eine Verbesserung der Beziehungen zu Russland aus. „Frieden und Sicherheit in Europa gibt es nicht ohne Russland“, sagte er und warb in Anlehnung an Willy Brandts Ostpolitik für „Wandel durch Annäherung“ gegenüber Russland und China. Gysi: „Sonst werden wir nichts für Nawalny oder die Uiguren erreichen.“

Wissler warnt vor Gefahr von rechts

Überschattet wurde die letzte Wahlkampfwoche vom Mord an einem 20-jährigen Tankstellenmitarbeiter am Samstag in Rheinland-Pfalz. Für Wissler führe dieser Fall einmal mehr vor Augen, wie wichtig der Kampf gegen Rechtsextremismus in Deutschland sei. „Wir haben gerade in Idar-Oberstein erlebt, wie ein Mann, der AfD-Anhänger ist und der im Netz Verschwörungsideologien verbreitet hat, einen jungen Mann ermordet hat, weil der ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen hat.“ Dieses Beispiel zeige, wo die Gefahr ist. Wissler: „Wir haben es mit gefestigten Nazi-Strukturen zu tun. Die müssen zerschlagen und entwaffnet werden.“

Von Klaus Staeubert