Leipzig

Sie ist auf dem Lande am Schliersee in Bayern aufgewachsen und ein sehr naturverbundener Mensch: „Ich stehe für den sozial-ökologischen Umbau und möchte daran mitwirken, eine Gesellschaft aufzubauen, die inklusiv und demokratisch ist“, betont Nina Treu (37), die Direktkandidatin der Linken im Leipziger Norden. Als 16-Jährige war sie ein Jahr in den USA, mit 19 Jahren arbeitete sie in Bolivien bei einem Streetwork-Projekt. Diese Zeit habe sie sehr geprägt, weil sie hinter die Fassade eines reichen Landes wie der USA blicken konnte und gesehen hat, wie ungleich dort die Menschen leben. „Da hat mir sehr die Augen für soziale Ungerechtigkeiten wie Armut und Hunger geöffnet“, sagt Treu.

Ziel ist eine klimafreundliche Wirtschaft

Danach ist sie nach Heidelberg gezogen, hat dort und später auch in Paris Politik, Volkswirtschaftslehre und Recht studiert und sich mehr mit Fragen globaler Gerechtigkeit beschäftigt. Schon während ihres Studiums hat sie sich politisch engagiert, etwa gegen Studiengebühren oder die NATO protestiert.

Seit 2011 lebt die Politikwissenschaftlerin in Leipzig. Hierher gezogen ist Treu, weil sie gemeinsam mit Freunden das Konzeptwerk Neue Ökonomie gründete. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich mit Projekten zu einer neuen Wirtschaft, Klimagerechtigkeit und sozial-ökologischem Umbau beschäftigt. Nun will sie in die parlamentarische Politik wechseln, um ihre Ziele besser umsetzen zu können. „Eines meiner großen Felder ist eine Wirtschaft, die klimafreundlich ist.“ Gerade die Klimakrise sei eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit, viele verlieren Wohnort und Lebensgrundlagen. Da der Kapitalismus immer mehr produziere, Ressourcen verschwende und Emissionen ausstoße, könne dieser das Problem nicht lösen.

Ein Wandel durch soziale Bewegungen

„Wir müssen Arbeit, Einkommen und Vermögen massiv umverteilen“, nennt sie eines ihrer Ziele. Und eben eine Wirtschaft aufbauen, die sich an den Bedürfnissen aller Menschen orientiere. Jener Wandel müsse aber „von unten“ durch soziale Bewegungen erkämpft werden.

Diese Wahl sei entscheidend für Klimagerechtigkeit. „Viele Menschen haben erkannt, dass der Klimawandel ein Problem ist, mit dem wir umgehen müssen. Und sie bekommen zunehmend Angst“, betont die Kandidatin, die in Partnerschaft lebt und keine Kinder hat. Es reiche nicht, E-Autos zu bauen oder die Solaranlagen zu fördern. Wichtiger sei es, für ein gutes Leben aller, billigere Mieten, lebenswertere Städte oder gut bezahlte Jobs zu sorgen. „Jetzt haben wir die letzte Chance, die 1,5-Grad-Grenze noch einzuhalten. Dafür brauchen wir aber einen Systemwandel statt grünem Kapitalismus“, betont Treu, die 2028 der Partei Die Linke beigetreten ist. Ihre Partei stehe für kürzere Arbeitszeiten mit Lohnausgleich, der den Menschen auch mehr Zeit ermögliche. Wichtig sei ihr auch, bei einer Verkehrswende den Ausbau des Leipziger Flughafens zu stoppen und ein Nachtflugverbot einzuführen.

Von Mathias Orbeck