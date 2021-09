Leipzig

Mit mehr als 80 Gästen war das Tapetenwerk gut besucht – weitere Zuschauer konnten das Wahlforum von Landeszentrale für politische Bildung und LVZ per Livestream verfolgen. Im Wahlkreis 152 (Leipzig-Nord) stellten sich die Direktkandidatinnen und -kandidaten vor. Drei Themenblöcke hatte das Publikum im Vorfeld gewählt – die Zeit reichte allerdings nur für zwei.

Was muss fürs Klima getan werden?

Zum Start ging es um Klima und Umwelt. Sollen denn in Deutschland neue Atomkraftwerke gebaut werden? Dafür war nur Christoph Neumann (AfD), die anderen Bewerber nicht. Die CDU sei 16 Jahre in Regierungsverantwortung, so Moderatorin Lydia Haferkorn (Landeszentrale für politische Bildung): Hat die Partei zu wenig für das Klima getan? „Wir haben in den letzten Jahren eine gute Klimapolitik gemacht und viel Geld in Forschung und Entwicklung investiert“, sagte Jens Lehmann (CDU) und erinnerte an den Ausstieg aus der Kernkraft und der Braunkohle sowie Investitionen in erneuerbare Energien.

Marie Müser (Grüne) empfand die Aussagen „lustig“: „Ihr Klimaschutzgesetz wurde vom Bundesverfassungsgericht gekippt, weil die Maßnahmen nicht definiert waren und unzureichend sind.“ Das sage auch die Wissenschaft. Notwendig sei es, Ziele zu definieren, die mit dem Pariser Klimaschutzabkommen konform sind. Holger Mann (SPD) betonte, dass die SPD in ihren Verantwortungsbereichen viel getan habe, aber oft durch die CDU ausgebremst wurde. „Wir wollen eine Forschung Ost in erneuerbaren Energien – das kann ein Motor für neue Jobs sein.“

Christoph Neumann (AfD) plädierte für Atomkraftwerke: „Alle Welt baut die. Und ich werde oft gefragt, warum die Deutschen so einen Knall haben“, sagte er. Wenn der Wind nicht geht, beziehe Deutschland ohnehin Atomstrom aus Frankreich. Die Deutschen würden nur zwei Prozent des weltweiten Kohlendioxid-Ausstoßes produzieren. Weltweit Bäume pflanzen, wäre besser. „Wer den Bau neuer Atomkraftwerke fordert, hat nicht verstanden, was Tschernobyl bedeutet“, entgegnete Mann.

Nina Treu (Linke) verwies darauf, dass die Wissenschaft den Klimawandel weltweit als große Bedrohung einstufe. Es sei ein grundsätzliches Problem, da das Wirtschaftssystem wachstumsgetrieben sei. Das verschwende viele Ressourcen und werde auf Kosten der Ärmsten ausgetragen. Ohne einen sozialökonomischen Umbau der Wirtschaft sei kein Klimawandel möglich. René Hobusch (FDP) verwies auf den rasanten Anstieg der Weltbevölkerung, die satt bekommen werden muss und Ansprüche hat. „Es gibt keine einfachen Antworten. Wir müssen offen und wissbegierig sein, weiter forschen und daran arbeiten, Lösungen zu finden.“ Müser betonte, dass die Ziele und Maßnahmen viel ambitionierter seien und schneller umgesetzt werden müssten. „Klimaneutralität bis 2050 ist viel zu spät.“

Wie stehen Sie zu Klimaaktivisten wie „Fridays for Future“?

Hermann Hilpert (76): „Die Wälder brennen weltweit. Die Rettung des Klimas kann nur international angegangen werden.“ Er wollte wissen, wie die Politiker zur weltweiten Bewegung „Fridays for Future“ stehen? Quelle: André Kempner

Hermann Hilbert aus dem Publikum verwies auf den sterbenden Wald und „eine erkennbare Apokalypse“. Wie die Kandidaten zu der weltweiten Bewegung „Fridays for Future“ stehen, wollte er wissen. „Ich finde es okay, wenn junge Leute sich engagieren“, sagte Hobusch. Er bedauere es aber sehr, dass bei einigen Aktivisten die Bereitschaft zum Diskutieren und zu einem vernünftigen Wettstreit oft gering sei und einige sich radikalisieren.

René (34): „Ich würde mir wünschen, dass die CDU aufhört, die Klimaaktivisten in diesem Land zu kriminalisieren.“ Quelle: Andre Kempner

René (34) sprach Lehmann direkt an und fragte, warum die CDU Klimaaktivisten kriminalisiere? Die CDU stehe für Ordnung und Sicherheit, entgegnete dieser. Demonstrieren sei natürlich erlaubt. Er werde sich aber immer dagegen wenden, wenn es zu Ausschreitungen oder kriminellen Handlungen komme. „Ich unterstützte Klimaaktivitäten, bin aber gegen radikalen Protest.“ Neumann sagte, dass er in den Ferien im Sommer keine Klimakämpfer gesehen habe. Mann hat Verständnis für aktionistische Ideen, obgleich seine Partei nicht alle Aktionen und Ideen teile.

Gudrun Kimmerle (64): „Es geht um eine drohende Umweltkatastrophe. Die ist durch die kapitalistische Produktion hervorgerufen. Notwendig sind klare Maßnahmen auf Kosten der Konzerne.““ Quelle: André Kempner

Debatte rund um Maskenpflicht und Tracking-Apps

Ein weiteres Themenfeld beschäftigte sich mit Gesundheit, Arbeit und Soziales. Soll es denn eine Impfpflicht für Menschen in Pflegeberufen geben, wollte Moderator Björn Meine wissen. Grüne und Linke enthielten sich, alle anderen antworteten mit einem klaren Nein. Für eine einheitliche Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und die alle anderen Krankenkassen-Modelle abschafft, sprachen sich Linke, SPD und Grüne aus, die anderen sind dagegen. Für die Abschaffung privater Kliniken sprach sich lediglich Nina Treu aus.

Wie steht die AfD zur Maskenpflicht und Tracking-Apps? „Wer Masken tragen möchte, kann dies tun“, so Neumann. Weltweit sei aber zu sehen, dass Menschen indirekt eingeschränkt sind und ihren eigenen Atem einatmen. Das sei fürs Gehirn schädlich. Der Staat könne nicht verlangen, dass Menschen über ihre Bewegungen Auskunft geben. „Masken haben in der Pandemie geholfen. Es gibt keine Pflicht, Tracking-Apps zu verwenden. Der mündige Bürger kann selbst entscheiden, ob er sie nutzt und seine Daten bereitstellt“. meinte hingegen Hobusch.

Die CDU fordert inzwischen eine „nationale Reserve Gesundheitsschutz“ für wichtige medizinische Versorgungsgüter aufzubauen. Experten haben das schon 2012 angeregt, als es um das Sars-Virus ging. Wieso hat die CDU das Risiko einer Pandemie nicht schon damals erkannt? „Das war ein Fehler. Wir haben uns von China abhängig gemacht, wo beispielsweise Masken billiger produziert werden“, gab Lehmann zu. Wenig Leute haben an den Bericht von 2012 geglaubt. Deutschland sei trotzdem gut durch die Pandemie gekommen, wozu Schuldenbremse und schwarze Null des Finanzministers Schäuble beigetragen hätten. Seine Partei habe aus der Pandemie gelernt. „Die AfD hat am Anfang gefordert, wir sollen den Ausnahmezustand ausrufen und die Bundeswehr auf die Straße schicken“, ergänzte Mann. Jetzt inszeniere die AfD sich als „Verteidiger der Freiheit“.

Eine Impfpflicht durch die Hintertür?

Die Linke wolle das Patentrecht für Impfstoffe aufheben. Wer forscht dann noch? „Viele Länder haben fast keinen Impfstoff. Wenige können ihn produzieren. Die Krise ist aber erst vorbei, wenn sie global überwunden ist“, argumentierte Treu und verwies auf die Corona-Varianten, die eingeschleppt werden. Es stimme nicht, dass Pharmafirmen nur in Forschung investieren, wenn sie lange Patente bekommen. „Wenn Sie die Patente den Firmen wegnehmen, wird niemand mehr forschen“, so Hobusch.

Müser: „Ich würde lieber Anreize schaffen, dass sich Menschen impfen lassen.“ Es habe oberste Priorität, mit dem Impfen in Deutschland voranzukommen. Treu plädierte dafür, lieber darüber zu sprechen, wie es dem Gesundheitssystem geht. „Wir haben viel zu wenig Pflegekräfte, die bekommen zu wenig Lohn. Und wir haben das Zwei-Klassen-System.“ Der Kostendruck habe zu einer massiven Unterversorgung geführt, ergänzte Müser. Sogar auf Geburtsstationen gebe es massive Probleme. Notwendig sei eine am Bedarf orientierte Vergütung medizinischer Leistungen.

Nadine Kaufmann: „Hier in Deutschland geht es allen gut, hat Herr Lehmann gesagt. Doch ich habe das Gefühl, da fehlen ein paar. Sie leben in Altersarmut, arbeiten in der Landwirtschaft oder Pflege.“ Quelle: André Kempner

Was tun Sie für gerechte Löhne?

Alexej Stephan wolle wissen, was die Politiker für gerechte Löhne tun? „Wir haben teilweise in Sachsen höhere Löhne als in Schleswig-Holstein“, so Neumann. Strukturprobleme seien von der CDU hausgemacht. Hobusch verwies darauf, dass die Verhältnisse in Leipzig im Vergleich zu anderen Städten keineswegs schlecht seien. „Die Menschen haben hier allerdings zu wenig Eigentum.“

Alexej Stephan: „Leipzig wird als hypezig beschrieben. Die Löhne sind hier aber niedriger als in Bochum und Essen.“ Was wird für gerechte Löhne getan? Quelle: Andre Kempner

„Wir können einen armutsfesten Mindestlohn von 12 Euro einführen“, so Müser. Das sei vertretbar, damit Menschen nicht in die Altersarmut abrutschen. Bei öffentlichen Ausschreibungen müssten Firmen bevorzugt werden, die Tariflöhne zahlen. Die SPD habe den Mindestlohn vorangetrieben, betonte Mann: „Jetzt muss der steigen, weil die Lebenskosten gestiegen sind und die Menschen von einem Vollzeitjob leben sollen, ohne zum Amt zu gehen.“

Die Linke setze sich für ein Mindesteinkommen von 1200 Euro und eine Mindestlohn von 13 Euro ein, sagte Treu. Außerdem wolle sie Hartz IV abschaffen. Lehmann: „Ich möchte ordentliche Tarifverträge, die Politik legt aber die Löhne nicht fest.“ Einen Mindestlohn begrüße er aber. Notwendig seien vor allem hochwertige Arbeitsplätze sowie eine florierende Wirtschaft und Wissenschaft.

Sebastian Seckfort (40): „Beim Forum, das ich gut fand, sieht man die Personen, die auf den Wahlzetteln stehen. Da kann ich sehen, wer überzeugend ist, sich auskennt oder selbstsicher ist.“ Quelle: Andre Kempner

Rosalie Kopp (25): „Es war interessant, den Diskussionen zu folgen. Ich habe mich aber noch nicht entschieden und muss noch darüber nachdenken, wen ich wähle.“ Quelle: Andre Kempner

Ein Video der Veranstaltung findet sich hier:

