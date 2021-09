Gut eine Woche vor der Bundestagswahl erscheint eine Wiederwahl der beiden Leipziger Wahlkreis-Sieger von vor vier Jahren als ungewiss. Sowohl im Süden als auch im Norden, wo Sören Pellmann (44, Linke) und Jens Lehmann (53, CDU) ihre Direktmandate verteidigen wollen, könnten diesmal in beiden Wahlkreisen andere Bewerber das Rennen für sich entscheiden.

Wechselstimmung in beiden Wahlkreisen

Nach Prognosen des Meinungsforschungsinstituts Insa deutet sich im Süden ein Sieg der grünen Kandidatin Paula Piechotta (34) an. Im Norden könnte das Direktmandat diesmal an den SPD-Bewerber Holger Mann (42) gehen.

Paula Piechotta von den Grünen hat Chancen auf den Sieg im Leipziger Süden. Quelle: André Kempner

Die Prognose beruht allerdings nicht auf Befragungen in den einzelnen Wahlkreisen, sondern auf dem Meinungstrend, den Insa bundesweit wöchentlich erhebt. Dessen Werte würden nach einer bewährten Modellrechnung über die Wahlergebnisse von 2017 gelegt, „sodass durch die Veränderungen der bundesweiten Stimmung Berechnungen beziehungsweise Schätzungen für die Ergebnisse in den einzelnen Wahlkreisen mit ihren Einzelergebnissen zustande kommen“, erläutert Insa-Projektleiter Anton Reiter.

Holger Mann (SPD) kann sich Hoffnungen auf einen Wahlsieg im Norden machen. Quelle: André Kempner

Der Wahlkreistrend des Portals Wahlprognose.de geht hingegen im Süden noch von einem Sieg Pellmanns aus, allerdings mit einem so knappen Vorsprung, dass es für eine gesicherte Prognose noch zu früh sei. Demgegenüber sehen die Demoskopen hier den SPD-Bewerber Mann schon „eher sicher“ auf Platz 1.

Vor vier Jahren reichten 1170 Stimmen zum Sieg

Jens Lehmann (CDU) gewann vor vier Jahren mit knapp 13.000 Stimmen Vorsprung das Direktmandat im Leipziger Norden. Quelle: André Kempner

Dass bei dieser Wahl noch viele Bewegungen in jegliche Richtung möglich sind, zeigen aber allein schon die Bundesprognosen der verschiedenen Institute. Am Ende könnten in Leipzig nur einige wenige Stimmen den Ausschlag geben. So hatte Pellmann im Jahr 2017 den damaligen CDU-Amtsinhaber Thomas Feist mit gerade mal 1170 Stimmen Vorsprung geschlagen.

Im Wahlkreis 152 hatte Lehmann seine Herausforderin von der Linken immerhin mit 12 787 Stimmen auf Abstand gehalten. Das klingt nach einem soliden Polster. Allerdings gehen Politikwissenschaftler davon aus, dass ein Amtsinhaber erst dann mit einer sicheren Wiederwahl rechnen kann, wenn er mindestens zehn Prozent Stimmenvorsprung auf den Zweitplatzierten hat. Und das wären im konkreten Fall deutlich mehr als 20 .000 Stimmen.

Sören Pellmann (Linke) war 2017 der Überraschungssieger. In Leipzig-Süd holte er das bundesweit erste Direktmandat für die Linkspartei außerhalb von Berlin. Quelle: André Kempner

Von Klaus Staeubert