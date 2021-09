Leipzig

Michael Ludwig lehnt an dem alten roten Bus vor seinem Kino. Wenn er hier draußen auf dem Spinnerei-Gelände einen Film zeigt, wird im Bus eine kleine Bar eröffnet. Das Luru-Kino, das Ludwig hier seit elf Jahren führt, wird dann zu einem Ort, der typisch ist für den Leipziger Westen: improvisiert, kultiviert, nicht zu teuer.

Und noch etwas sei die Spinnerei, sagt der 52-jährige Ludwig. „Sie ist ein Ort, der sich als links versteht.“ Eigentlich sei der ganze Leipziger Westen so: links.

Es ist eine der vielen Geschichten der Leipziger Bundestagswahl, dass der linke Leipziger Westens am Sonntag plötzlich bundesweit bedeutsam wurde. Man muss es wohl so sagen: Ohne Plagwitz, dem Leipziger Viertel unterhalb der ehemaligen Baumwollspinnerei, würde die Linkspartei jetzt wohl nicht mehr im Bundestag sitzen.

Eigentlich war die Partei knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Wegen der sogenannten Grundmandatsklausel blieb ihr eine letzte Chance: Holt eine Partei deutschlandweit drei Direktmandate, darf sie doch in Fraktionsstärke in den Bundestag einziehen. Nachdem in Berlin zwei Linke ihre Wahlkreise holten, darunter Gregor Gysi, ruhte alle Hoffnung auf Sören Pellmann, linker Direktkandidat im südlichen Wahlkreis Leipzig II. Erst kurz vor Mitternacht stand dann endgültig fest: Pellmann schlägt mit 22,8 Prozent die Grüne Paula Piechotta um vier Punkte.

„Ich hätte lieber beide Stimmen den Grünen gegeben“

Pellmann muss sich für seinen Sieg vor allem in Plagwitz bedanken. Denn in Connewitz war er sich seiner Stimmen wie immer sicher. Aber im Westen standen die Zeichen eigentlich auf Wechsel, auf Grün. Und es wählten dann auch 30 Prozent mit ihrer Zweitstimme Grüne. Mit einer Besonderheit: Viele entschieden sich offenbar dafür, ihre Stimmen zu teilen und die Erststimme Pellmann zu geben. Auch Kinobetreiber Ludwig wählte so. „Ich habe eine ganze Weile überlegt“, sagt er. „Ich hätte eigentlich lieber beide Stimmen den Grünen gegeben.“

Der Grund sei deren konsequenter Klimaschutz. An der Linken von heute störe ihn dagegen so einiges. Beispielsweise sei da die freundschaftliche Haltung zu Russland. Oder Sahra Wagenknecht, die eine prominente Position in der Partei einnimmt, obwohl sie von urbanen Linken mehrheitlich abgelehnt werde. Auch von Ludwig. „Menschen, die von Rassismus oder anderer Diskriminierung betroffen sind, nennt sie ‚skurrile Minderheiten‘ – das stößt mir auf“, sagt er.

Mit Sahra Wagenknecht machte Pellmann dieses Jahr sogar Wahlkampf. Vermutlich, um seine älteren Wählerinnen und Wähler zu erreichen, die in Stadtvierteln wie Grünau leben. Pellmann hat dort ein Wahlkreisbüro. Aber die Leute dankten es ihm nicht. Grünau wählte vor allem SPD und AfD.

Umgeben von „Lifestyle-Linken“?

„Die AfD hat im Osten die Rolle des Kümmerers eingenommen, die die Linke hier früher hatte“, sagt Ludwig. Statt Grünau wählten die hippen, jungen Bezirke Pellmann: Plagwitz, Connewitz, die Südvorstadt. Gegenden, in denen man mit Wagenknecht nicht viel anfangen kann. Wer heute durch manche Teile von Plagwitz fährt, bekommt den Eindruck, hier sei ein neues Connewitz entstanden. „Antifa Area“ steht auf einem Metallträger des alten Durchgangsbahnhofs. Darunter schaukeln zwei Kinder.

„Ich bin hier mit dem Kino auf der Spinnerei, umgeben von lauter Künstlern, doch selbst so ein Lifestyle-Linker“, sagt Ludwig. Er meint das ironisch. Denn mit der Stimme für Pellmann ist es ihm durchaus ernst. „Ich habe Pellmann gewählt, weil ich mich an die Euphorie vor vier Jahren erinnert habe“, sagt Ludwig. Bei der damaligen Bundestagswahl stahl Pellmann noch recht spektakulär das Direktmandat des Leipzigers Thomas Feist (CDU). Leipzig war, inmitten des sehr blauen und schwarzen Sachsens, ein roter Fleck.

„Mein Gefühl ist, dass diesmal viele grüne Plagwitzer wollten, dass Leipzig rot bleibt“, sagt Ludwig. „Man will, dass Leipzig eine Gegenposition zum AfD-Sachsen bleibt.“ Und diese Gegenposition sei eben am Stärksten, wenn sie links ist – und nicht grün oder SPD-rot.

Was ist nur im alteingesessenen Osten passiert, dass die Linke plötzlich auf das hippe Leipzig angewiesen war? Grünau, wo Pellmann ein Büro hat, aber kaum Stimmen bekam, liegt nur wenige Kilometer hinter Plagwitz. Viele, die hier in Leipzigs berühmtester Plattenbausiedlung aufgewachsen sind, lassen nichts auf ihren Stadtteil kommen. „Ich wohne gern in Grünau“, sagt Elke Lungershausen. „Es ist viel gemacht worden, und es ist alles gut zu erreichen“, erzählt die 68-Jährige. Nur der Vandalismus störe sie.

„Es wird viel geklaut, es ist unruhig“

Dass die SPD in Grünau zulegen könnte, hatte die sozialdemokratische Stammwählerin irgendwie gespürt. Nun wurde die Partei hier sogar stärkste Kraft – mit Zuwächsen um bis zu 13 Prozentpunkten. Sergey Kobelev ist irritiert, als er das hört. Der 33-Jährige hat gerade eine seiner Töchter aus der Schule abgeholt. Ihn stört die Kriminalität vor Ort. „Es wird viel geklaut, es ist unruhig.“ Der Russland-Deutsche bekennt: „Ich habe AfD gewählt.“ Doch seine Partei hat in Grünau kräftig eingebüßt, ist vom ersten auf den zweiten Platz gefallen.

Im Prinzip gibt es hier zwischen den Hochhäusern alles, was man zum Leben braucht: kleine Lädchen, Friseurgeschäfte, Begegnungsstätten, das Jugendzentrum Völle, einen russischen Supermarkt. Das Allee-Center mittendrin fällt zwar etwas aus der Rolle, doch der Konsumtempel gehört längst zum Stadtbild. Schönheit vermittelt Grünau erst auf den zweiten Blick, da fällt nämlich auf, dass es zwischen Waschbetonplatten und stählernen Kunstinstallationen tatsächlich sehr grün ist.

Die Bürgerinnen und Bürger machen sich zunehmend Sorgen um das soziale Miteinander – das zeigen aktuelle Erkenntnisse aus einer Langzeitstudie des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ). Den Umgang mit Alkohol und Drogen in der Öffentlichkeit, die Vermüllung oder eigene Erfahrungen von Alltagsrassismus und Beleidigungen werden darin als Probleme benannt. Aber trotzdem, auch das ist ein Ergebnis der Untersuchung, fühlen sich die Leute hier wohl.

„Wenn ich mit Leuten rede, sind sie zufrieden“

Das gilt im Prinzip auch für Steffen Kawitz, der seit 33 Jahren in Grünau lebt. Sein Wohnhaus, ein in die Jahre gekommener Plattenbau, bräuchte allerdings dringend mal eine Rosskur. Stattdessen werden jetzt die Fahrstühle erneuert. Steffen Kawitz glaubt, dass die bald wieder kaputt sind. Er ärgert sich über die jüngste Betriebskosten-Nachzahlung von 178 Euro. Immer wieder gibt es mutwillige Zerstörungen, für die alle Mieter aufkommen müssen, erzählt der Busfahrer. Dass die SPD in Grünau gewonnen hat, wundert ihn nicht. Es gebe in Grünau viele soziale Probleme zu lösen. In diesen Problemen sieht der 48-Jährige auch die Ursache für das, was hier nicht klappt.

Am anderen Ende der Stadt, ganz im Südosten, sitzt Roland Geistert im Büro seines Kfz-Betriebes und ist sauer. „Seit Sonntag Abend geht es mir nicht mehr so gut.“ Immer wieder wird er gefragt, warum die AfD in Liebertwolkwitz Jahr für Jahr Rekordergebnisse einfährt – zumindest im Leipziger Vergleich. Dieses Mal hat sie zwar 5,2 Prozentpunkte verloren, bleibt aber immer noch stärkste Kraft.

Eine Grund- und eine Oberschule, eine moderne Turnhalle, Sportanlagen, ein hübsch sanierter Ortskern, ein Veranstaltungszentrum: Der 1999 eingemeindete Ort mit rund 5500 Einwohnern hat eine solide Infrastruktur. Roland Geistert ist Ortsvorsteher, für die Wählervereinigung LUV (Liebertwolkwitz Unabhängige Vertreter) macht er Kommunalpolitik. Seine Werkstatt ist eine feste Bank, die frühere Stellmacherei gehört seit 1886 zum Dorfbild, und jeder kennt die Familie Geistert. Und im Büro des Chefs geht es durchaus auch um Politik. „Wenn ich mit Leuten rede, sind sie zufrieden“, erzählt der 71-Jährige. Gerade entsteht ein neuer Spielplatz.

Warum Olaf Scholz? „Weil ich einen Wechsel wollte“

Vielleicht, vermutet Christian Wedow, gibt es in gewachsenen Strukturen mit vielen langjährigen Einwohnern eine größere Sorge vor Veränderungen. Veränderungen, von denen man ja vorher nicht weiß, was sie mit sich bringen. Der Liebertwolkwitzer Pfarrer hat in vielen Gesprächen auch den Eindruck gewonnen, dass manche Themen der großen Politik nicht die sind, die die Menschen vor Ort wirklich bewegen. Da gehe es weniger um den Klimawandel, schon gar nicht um Gender-Fragen, sondern eher um Fragen der Gerechtigkeit, meint der 38-Jährige.

Ein paar Meter neben der Kirche hat Katja Plinski gerade ihren Einkauf erledigt – einen Supermarkt mit Bäckereifiliale gibt es auch in Liebertwolkwitz. „Man schämt sich so ein bisschen“, sagt die Mutter von zwei Kindern. Katja Plinski ist ein wenig ratlos. Auch im Bekannten- und Freundeskreis gebe es AfD-Wähler. Da wolle man den etablierten Parteien eins auswischen, erzählt sie. Mancher habe irgendwie das Gefühl, in der Politik kein Gehör zu finden. An ihrem Ort hat die 36-Jährige, die hier aufgewachsen ist, eigentlich nichts auszusetzen.

Liebertwolkwitz ist ein funktionierendes Dorf mit einigen Betrieben, mit einem lebendigen Vereinsleben und einem guten Zusammenhalt, es gibt mehrere Veranstaltungen im Jahr, der Verein „Völkerschlacht bei Leipzig 1813“ hat dem Dorf mit seinen Jahrfeiern zu überregionaler Strahlkraft verholfen. Über den Tellerrand blicken die Liebertwolkwitzer auch über ihre Stadtteilpartnerschaft mit Les Epesses (Westfrankreich).

Für die engagiert sich unter anderem Dieter Fleischer. Der 70-Jährige wohnt mit seiner Frau Monika seit 23 Jahren hier. Manche Mittelständler fühlten sich wohl vom Staat beschränkt und gegängelt, sucht Fleischer, der früher auch selbstständig war, nach einer Erklärung. Er selbst hat Olaf Scholz gewählt. „Weil ich einen Wechsel wollte.“ Er ist damit in guter Gesellschaft. Denn auch, wenn die AfD stärkste Kraft geblieben ist in Liebertwolkwitz: Die SPD hat hier ebenfalls zugelegt. Um fast zehn Prozentpunkte.

Von Josa Mania-Schlegel und Björn Meine