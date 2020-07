Bundesverdienstorden für Vater der Leipziger Notenspur

Leipzig

Die Hausmusik wird Werner Schneider, der Klavier spielen lernt, schon als Kind von seiner Familie in die Wiege gelegt. Beruflich schlägt der gebürtige Magdeburger, der in Halle Physik studiert, als Bausoldat der NVA dann exmatrikuliert und „zur Bewährung aufs Dorf“ in Thüringen geschickt wird, aber einen anderen Weg ein. Nach der Wende erst kann er eine wissenschaftliche Laufbahn starten und promovieren, bekommt auch eine Professur an der Universität Leipzig, wo der Hochschullehrer Statik unterrichtet. Einen Namen macht sich der mittlerweile 69-Jährige aber mit einem anderen Projekt: der Leipziger Notenspur. Dafür erhält der umtriebige Musikliebhaber am Sonnabend in Dresden den Bundesverdienstorden.

Wie kam es zur Notenspur-Idee? „Meine Frau Maria ist gebürtige Zwickauerin und große Schumann-Liebhaberin“, erzählt Schneider. Sie sei sehr unglücklich über den Zustand des Schumann-Hauses in der Inselstraße gewesen, das damals sehr marode war und mit einem verwitterten Schild an Clara und Robert Schumann erinnerte. Maria Schneider wurde Mitglied im Schumann-Verein, die Sanierung konnte Ende der 1990er-Jahre angeschoben und mit der Rahn-Dittrich-Group letztlich vollendet werden. Doch das Haus, in dem das Musikerehepaar 1840 bis 1844 wohnte, liegt bekanntlich außerhalb des Stadtzentrums. Wie sollen Musikliebhaber aus aller Welt dorthin „gelockt“ werden?

Gewandhausmusiker ermuntern Schneider

„Meine Frau sagte, ich soll mir doch mal etwas einfallen lassen.“ So entstand die Idee, „einer Spur oder Tonleiter zu folgen“. Ein Konzept – gemeinsam mit verschiedenen Musikstätten Leipzigs entwickelt – fiel im Kulturausschuss der Stadt sowie bei Kulturbürgermeister Georg Girardet letztlich durch. Dies sei nicht zu realisieren, hieß es 2003. Eine Führung durch die Gästeführer genüge doch auch. An dieser Ablehnung scheiterte die Idee fast. 2005 saß Schneider, der sie eigentlich bereits zu den Akten gelegt hatte, dann zum Plausch mit Gewandhausmusikern im Riquet-Haus zusammen. Dort wurde der Naturwissenschaftler ermutigt, einen Neustart zu wagen. Es gründete sich ein Netzwerk aus Hochschulen, Musikstätten und Museen, eine Machbarkeitsstudie wurde vorgelegt, Girardet war überzeugt, der Stadtrat spielte mit – und gab Geld für das engagierte Bürgerprojekt frei.

Im Mai 2012 geht’s los

Das Ergebnis ist bekannt: Im Mai 2012 konnte die Notenspur – ein 5,1 Kilometer langer Rundgang auf den Spuren berühmter Komponisten und zu authentischen Gebäuden – eröffnet werden. Ebenfalls gearbeitet wurde damals daran, sich mit dem reichhaltigen Musikerbe Leipzigs um den Unesco-Welterbestatus zu bewerben. Daraus wurde bekanntlich nichts. Dafür erhielt Leipzig letztlich das Kulturerbe-Siegel für neun wichtige historische Musikstätten und das Projekt Notenspur als verbindende Klammer. Der Verein Notenspur, dessen Vorsitzender Schneider ist, hat in den vergangenen Jahren viele Bürgerprojekte angeschoben – ob nun die Hausmusiknacht, die Notenspur-Salons, Radtouren auf den Spuren verschiedener Komponisten und vieles mehr. „Uns war immer wichtig, nicht Musik für die Menschen, sondern Musik mit ihnen zu machen.“ Ein Teil der Notenrouten, wie das Gesamt-Projekt heißt, lässt aber nach wie vor auf sich warten.

Notenbogen und Notenrad fehlen noch

Gemeint sind das Notenrad – eine circa 40 Kilometer lange Radtour in zwei Schleifen um Leipzig – sowie das Notenrad – ein fünf Kilometer langer Spaziergang westlich des Stadtzentrums, bei dem auch Lebensstationen jüdischer Komponisten besucht werden. Beide sind konzipiert, für die konkrete Planung und Umsetzung fehlte der Stadt bislang das Geld. So wurde das Notenrad verschoben, weil höchstens ein Viertel der Strecke derzeit realisierbar wäre. Mehr Chancen sieht Schneider derzeit für den Notenbogen, deren Planungen angeschoben sind. 2021 steht das Themenjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ an. „Es wäre super, wenn wir unser Projekt dann realisieren könnten.“

Der Professor bleibt dran

Eins aber ist klar: Schneider, ein großer Fan von Bach, Brahms und Janáček, wird nicht locker lassen. „Touristisch wirkungsvoller ist das Notenrad. Zumal Deutschland als Kultur- und Radreiseland vermarktet werden soll.“ Wer den umtriebigen Professor kennt, weiß, dass er noch viele Ideen dazu in petto hat und beharrlich daran arbeitet, Mitstreiter zu finden.

Von Mathias Orbeck