Leipzig

Militärmusiker spielen im Leipziger Gewandhaus. Das hat inzwischen schon eine gute Tradition. So gab das Luftwaffenmusikkorps Erfurt am Montagabend bereits das 22. Benefizkonzert im Großen Saal, nach der Corona-bedingten Pause im vergangenen Jahr. Die Musiker unter der Leitung von Major Tobias Wunderle begeisterten das Publikum mit einem breit gefächerten, vielfältigen Repertoire. Vom Volkslied „Im stillen Wiesengrunde“ über die Western-Filmmusik „Spiel mir das Lied vom Tod“ bis zum Medley mit Titeln von Udo Jürgens reichte die Palette. Nicht fehlen durften natürlich die Märsche, mit denen die Musiker glänzten.

Dank an die Militärmusiker

Für Generalmajor Michael Hochwart, der erst am 29. September 2021 den Chefposten des Ausbildungskommandos des Heeres in Leipzig übernommen hat, war es die erste offizielle Veranstaltung nach der feierlichen Kommandoübernahme in der General-Olbricht-Kaserne. „Vielen Dank für diesen wunderbaren Kulturabend und die abwechslungsreiche Reise durch die Musikgeschichte“, sagte er anerkennend zu den Militärmusikern.

Spendensumme von 10.000 Euro

Über die Spendensumme von insgesamt 10.000 Euro freuten sich der Leipziger Verein Saida International e.V., der gegen die Genitalverstümmelung von Mädchen und Frauen kämpft, und der Bundesverband Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland e.V..

Die Spendenempfänger freuen sich über die Unterstützung: (v.l.n.r.) Generalmajor Michael Hochwart (Kommandeur Ausbildungskommando), Josefine Fitchett (Saida International e.V.), Achim Haas (Präsident Freundeskreis der Bundeswehr Leipzig e.V.), Kathrin Schreier (VEID e.V.) und Dr. Gereon Röckrath (Verwaltungsdirektor Gewandhaus). Quelle: Alexander Pensch/Bundeswehr

Gemeinsam mit dem Präsidenten des Freundeskreises der Bundeswehr e.V. Achim Haas und dem Verwaltungsdirektor des Gewandhauses Dr. Gereon Röckrath überreichte General Hochwart den beiden Spendenempfängern die Erlöse des Benefizkonzertes.

Von A. K.