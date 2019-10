„Bundeswehr ist bereit, bei medizinischer Versorgung nach Anschlägen zu helfen“

Leipzig

Die medizinische Versorgung bei Terroranschlägen im Inland ist auch ein Thema auf dem 50. Kongress der Gesellschaft für Wehrmedizin und Wehrpharmazie, der am Freitag in Leipzig beginnt. „Wenn so etwas passiert, sind wir natürlich bereit, zu helfen und könnten die Versorgung übernehmen, unterstrich der Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, Generaloberstabsarzt Dr. Ulrich Baumgärtner, am Donnerstag auf der Pressekonferenz der Wehrmediziner in Leipzig. Im Fall des Attentats auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 waren die Militärärzte und -sanitäter mit als erste vor Ort und haben Verletzte ins Berliner Bundeswehrkrankenhaus transportiert, sagte Baumgärtner. Beim Anschlag in Halle am Mittwoch sei aber die Versorgung durch das hallesche Uniklinikum die bessere Lösung gewesen, weil das nächstgelegene Bundeswehrkrankenhaus in Berlin zu weit entfernt sei.

Durch Auslandseinsätze Erfahrungen mit Schussverletzungen

„Unsere Ärzte haben durch die Auslandseinsätze Erfahrungen bei der Behandlung von Schuss- und Explosionsverletzungen, wie sie der Chirurg im zivilen Bereich gar nicht sieht“, hob Dr. Jürgen Blätzinger, Präsident der Wehrmediziner-Gesellschaft, hervor. „Deswegen arbeiten die Militärmediziner mit der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie zusammen und bringen ihr Wissen ein in die Zivilgesellschaft“, so der Generaloberstabsarzt a. D.

Bundeswehr stand in München in Bereitschaft

Beim Amoklauf in München im Juli 2016, als ein 18-Jähriger neun Menschen erschoss, standen gepanzerte Transportfahrzeuge bereit, um im Notfall Verletzte auch bei Beschuss transportieren zu können. Eine Sanitätseinheit war in Alarmbereitschaft. Auch geländegängige Transportfahrzeuge könne die Truppe in solchen Fällen bei Bedarf zum Einsatz bringen, versicherten die Wehrmediziner.

Es geht um Amts- und Katastrophenhilfe

„Bei einem Attentat, Amoklauf oder Anschlag ist die Bundeswehr selbstverständlich bereit, subsidiär zu helfen, wenn wir die Kapazitäten und Möglichkeiten haben“, versicherte der Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr. Subsidiär heißt konkret, die Bundeswehr kann nach Artikel 35 des Grundgesetzes im Inland Amts- und Katastrophenhilfe leisten, wenn sie von der Bundesregierung oder einer Landesregierung darum gebeten wird.

Kongress befasst sich mit Konsequenzen aus Terroranschlag in Berlin

Ein Workshop auf dem Kongress beschäftigt sich auch mit den Schlussfolgerungen aus dem Einsatz nach dem Terroranschlag in Berlin 2016. „Dabei geht es nicht nur um die medizinischen Aspekte, sondern auch um die Organisation bei so einem Großschadensereignis“, erklärte Tagungspräsident, Generalarzt Dr. Andreas Hölscher. Die Frage sei: „Wie schaffen wir es, dass der Abtransport der Verletzten, die Verteilung auf die Krankenhäuser, die Kommunikation mit den Leitstellen besser werden. Da ist damals nicht alles ideal gelaufen“, so Hölscher.

Der neue Chef des Berliner Bundeswehrkrankenhauses, Oberstarzt Prof. Dr. Horst-Peter Becker, nimmt auch am Kongress teil.

Der Kongress der Wehrmediziner in Leipzig geht bis zum Samstag. Am Donnerstagabend werden die Teilnehmer im Neuen Rathaus von Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung empfangen. Bei der feierlichen Eröffnung am Freitagmorgen wird der Leipziger Bürgerrechtler, Pfarrer Stephan Bickhardt, den Festvortrag halten und zu den Gästen aus ganz Deutschland und dem Ausland über „30 Jahre Friedliche Revolution“ sprechen.

Von Anita Kecke